Бойка Велкова става Федра в Театър Азарян
Премиерата е на женския празник 8 март
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Премиерата е на женския празник 8 март
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Премиерата на „Ветрилото на лейди Уиндърмиър“ е на 3 октомври на камерната сцена
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Бойка Велкова излиза на осми ноември в столичния куклен театър с моноспектакъла "Пътят към Афродита". Историята е вдъхновена от аромата на канела, чер...