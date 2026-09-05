Кутев: Режем дефицита, но няма да пипаме социалните разходи

Силно намаляване на бюджетния дефицит, запазване на социалните разходи и тласък за икономиката ще бъдат трите основни приоритета на управляващите при подготовката на Бюджет 2027. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев пред Нова телевизия. Той предупреди, че са необходими и „тежки мерки“ за овладяване на ръста на цените и по-силен контрол от институциите.

Кутев коментира още войната в Украйна, избора на нов Висш съдебен съвет, кандидатурата на Кирил Вълчев за вицепрезидент и искането за оставка на здравния министър Катя Ивкова.

Бюджет 2027 - по-нисък дефицит, социалните разходи остават

„Ще търсим намаляване на дефицита, вторият ни приоритет са социалните разходи, а третият е да се даде тласък на икономиката“, заяви Кутев. Той уточни, че управляващите не възнамеряват да намаляват социалните разходи, въпреки намерението за сериозно свиване на бюджетния дефицит.

По думите му политическият календар вероятно ще повлияе и върху момента, в който проектът за Бюджет 2027 ще бъде внесен в парламента. „Като се има предвид, че има избори, най-вероятно ще вкараме бюджета, след като минат изборите“, каза депутатът.

Кутев постави бюджетната политика и в по-широк контекст на основната задача на управлението. „Главното нещо, за което ни избраха, е връщане на справедливостта в обществото. Ако това не сме направили, значи нищо друго не сме направили“, заяви той.

„Трябват тежки мерки“ срещу поскъпването

Депутатът настоя за по-активна държавна намеса при контрола върху цените. „Ние сме длъжни в момента да предприемем тежки мерки, за да овладеем ръста на цените. Трябва да се засилят проверките от институциите“, заяви Кутев.

Според него има „3-4 институции“, които могат реално да засилят контрола върху цените и качеството на стоките. „Смятам, че в това отношение има много какво да се направи“, подчерта депутатът.

Прекалено много се самосъжаляваме

Той направи и остър коментар за начина, по който българското общество възприема собственото си материално положение. „Бедността не е главната характеристика на българското общество. Две трети от света живеят значително по-бедно от българите, а тя води до загуба на човешки животи реално. Като общество прекалено много се самосъжаляваме“, заяви Кутев.

По думите му социалната политика остава сред водещите приоритети на управляващите, но паралелно с нея трябва да бъдат създавани условия за икономически растеж и по-високи доходи.

Европа трябва да търси мир, а не война с Русия

Кутев коментира и сигурността в Европа и войната в Украйна. „Смелостта невинаги е положително качество. Това, че ние не сме били достатъчно смели, не означава, че някой от опозицията би бил по-добър от нас“, заяви той.

По повод твърденията за атаки срещу Германия депутатът каза: „Това, че Германия е нападната, е условно, не знам дали Германия се чувства нападната“. Той добави, че според него европейски ракети достигат дълбоко в руска територия и призова основната политическа цел да бъде прекратяването на войната.

„Това, което Европа трябва да постигне, е мир, а не война с Русия“, заяви Кутев.

Новият ВСС след президентските избори

По отношение на Висшия съдебен съвет Кутев повтори позицията си, че трябва да бъдат избрани възможно най-почтени магистрати, а не непременно кандидати, близки до управляващото мнозинство. „Не е целта тези, които сме предложили, да бъдат представени във ВСС“, каза той.

Според депутата обаче самата процедура не бива да съвпада с президентската кампания. „Според мен изборът за нов ВСС трябва да се случи след президентските избори. Очакваме през януари вече да е избран нов състав“, заяви Кутев.

Кирил Вълчев промени БТА

Кутев защити и кандидатурата на директора на БТА Кирил Вълчев за вицепрезидент в двойка с Илияна Йотова. Според него Вълчев не може да бъде определян като човек на ГЕРБ и работата му начело на националната информационна агенция трябва да бъде оценявана според постигнатото.

„Кирил Вълчев промени БТА. Тя стана напълно различен орган. Той е участник в писането на закона за БТА“, заяви депутатът. Кутев отново посочи, че агенцията е засилила присъствието си зад граница и е започнала по-активно да представлява България в чужбина.

Той не смята за съществен проблем и решението Вълчев да излезе в неплатен отпуск, вместо окончателно да напусне директорския пост в БТА.

Кутев защити здравния министър Катя Ивкова

Депутатът от ПБ застана и зад здравния министър Катя Ивкова на фона на исканията за нейната оставка. „Аз следя работата на министър Ивкова и смятам, че тя се справя добре“, заяви той.

Според Кутев атаките срещу нея са свързани именно с опита за промени в здравната система. „Мисля, че искат нейната оставка именно заради реформата, която се опитва да направи. Без да съм доктор, виждам тази реформа за резонна“, каза депутатът.