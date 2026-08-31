Антон Кутев каза истината за ареста в Струмяни

Управленската програма е амбициозна. В културата имаше няколко срока, които бяха прекалено кратки и се надявам Министерството на културата да успее да ги изпълни. Чака ни много работа. Програмата залага всички ключови детайли, търсени от българското общество. Например концесиите – заявката в програмата е да увеличим цените на концесиите, за да стигнат до реални европейски равнища и обществото да печели. Никак не е лесно, срещу теб имаш огромни международни корпорации, затова и никой досега не се е заел. Това заяви пред bTV депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев.

По думите му обаче големите теми са социалното подпомагане, развитието на икономиката, съдебната система.

„Преговори с опозицията за правосъдната система не се водят. Те имат право да правят предложения за състава на ВСС. За нас въпросът е да сме сигурни, че предложенията за ВСС няма да се поддават на шантаж. Нито парите на олигархията са станали по-малко, нито пък компроматите, с които се държаха хората във ВСС и системата. Затова от години насам ние и други политически формации поставяме правосъдната реформа в центъра, защото тя е ключова. Нужни са чисти решения, не преговори. Убеден съм, че всички, които са „за“ реални промени, ще ни подкрепят. Ние сме длъжни да подготвим възможните законови варианти“, подчерта той.

„Очакванията към нас за бързината на реформите беше по-голяма от възможностите. 30 години вървеше разграждането на държавата, не вярвам, че за 100 дни това може да се оправи. Вярвам обаче, че показахме, че имаме намерение да го направим“, категоричен е Кутев.

Той обърна внимание, че управляващите не са намалили социални разходи: „Вкл. МРЗ бе увеличена с 40 евро. Няма социално плащане, което в рамките на тази година при това правителство да е намалено. Финансовата стабилност е важен приоритет пред нас, социалните плащания също, за които сме с ясното намерение да бъдат увеличавани; третият е развитието на икономиката.“

Депутатът е уверен, че ще се постигне икономическа стабилност в следващия бюджет.

За ареста на Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни, Кутев заяви: „Има член в закона, който казва, че документи се представят при поискване от полицията. Това касае не само тази дама. Там има глупаво действие на полицията. То беше достатъчно ясно санкционирано от министър Демерджиев – сменен бе шефът на ОДМВР. Не става дума за репресиране на журналист. Всички сме виждали не само кадрите от Струмяни, където Радев се разхожда спокойно сред хората, а и всеки ден на други места. Аз, например, пътувам често с метрото. Никой от нас не е заставал зад някакви охрани от НСО.“

„Бойко Борисов да каже, че сме се прилепили към Йотова – идеята е несериозна. Йотова е изключително подготвен политик, минал през много неща. Тя например е многократно по-подготвена от кандидатите на Борисов през годините. Кандидатурата ѝ не ни изненада, всички я очаквахме. Не може да има други очаквания, при положение, че Радев подаде оставка година преди изборите, за да може Йотова да влезе в позициите си на президент“, коментира още Кутев.

Относно името на човека, който ще участва в президентските избори като вицепрезидент заедно с кандидатурата на Йотова, той уточни: „Нямам съмнение, че всички в ПБ ще подкрепим Йотова. Важно е кой ще е кандидатът за вицепрезидент, но аз съм убеден, че тя ще ни изненада приятно.“