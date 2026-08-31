Гюров приключи с чуденето. Утре обявява кандидатурата и вицето

Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви във вторник кандидатурата си за президент. Това съобщи БНР, като по информация на медията самият Гюров е уточнил, че в поканата до журналистите ще стане ясно къде ще се проведе събитието.

Очаква се обявяването на кандидатурата да бъде съпроводено и с представянето на кандидата за вицепрезидент. По предварителна информация това ще бъде бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Кандидат-президентската двойка вече има заявена политическа подкрепа. Зад нея застават две парламентарни формации – „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Така кандидатурата на Гюров се очертава като един от ходовете на ПП-ДБ в подготовката за предстоящите президентски избори.

Официалното обявяване във вторник ще даде повече яснота както около кандидатурата на Гюров, така и около политическата конфигурация зад нея. Очаква се тогава да бъдат представени и подробности за кампанията и приоритетите на кандидат-президентската двойка.