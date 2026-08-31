Шкварек: ГЕРБ ще изгони хората си, ако ги прати да гласуват за Гюров

Подкрепа на ГЕРБ за Андрей Гюров би била политическа катастрофа и директна обида към голяма част от собствените избиратели на партията. Така политическият анализатор Кристиян Шкварек очерта пред Нова телевизия един от най-опасните сценарии пред ГЕРБ в предстоящата президентска надпревара.

Александър Сиди от ВМРО допълни тезата с остра атака срещу средите, които той нарича „умно-красивата общност“, а журналистът Емилия Милчева постави акцента върху въпроса кой ще стигне до балотаж срещу сочената за фаворит Илияна Йотова.

Няма как хората на ГЕРБ да отидат при Гюров

За Шкварек най-нереалистичният сценарий е ГЕРБ да опита да пренасочи собствените си избиратели към Андрей Гюров. Според него подобен ход би нанесъл по-големи щети на партията, отколкото изобщо да не издигне или подкрепи силен кандидат.

„И за ГЕРБ ще бъде много по-голяма катастрофа да подкрепят Гюров, отколкото да не участват въобще с този кандидат“, заяви анализаторът. По думите му подобно решение би означавало партията сама да отблъсне част от твърдото си ядро. „Ако изберат да подкрепят Гюров, те директно ще обидят една четвърт от избирателите си. Просто ще ги изгонят“, допълни той.

Шкварек формулира и причината пределно ясно. „Подкрепа за Гюров ще бъде катастрофална за ГЕРБ. Просто отиваш и казваш на своите хора: „Отидете, подкрепете тези, които ни чегъртаха, арестуваха.“

Класическо ляво срещу модерно ляво

Анализаторът не приема и представянето на евентуален балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров като сблъсък между традиционна левица и дясна, проевропейска алтернатива. Неговата оценка е много по-различна.

Според Шкварек подобен втори тур би означавал избирателите да бъдат поставени пред избор „между класическо ляво и модерно ляво“. Така той оспорва тезата, че кандидатурата на Гюров автоматично би могла да консолидира целия антиправителствен или десен вот.

Точно тук се намира и капанът за ГЕРБ - ако партията няма собствен силен кандидат, но застане зад Гюров, рискува да загуби част от собствената си идентичност. Ако остане встрани, може да разочарова свои симпатизанти, но според Шкварек щетата би била по-малка.

Провокацията е работа на опозицията

По случая с Гергана Петрова в Струмяни Шкварек също отказа да превърне случилото се в обвинение към управлението. Според него подобни инциденти обикновено възникват, когато някой по веригата се престарае, а не защото е получил политическа заповед отгоре. „Винаги такива инциденти се случват, защото някой се престарава. Едва ли отгоре някой е казал: „Ходете, арестувайте я“, заяви той.

Шкварек определи случилото се като провокация, но постави поведението на опозицията в логиката на политическата борба. „Естествено, че това е провокация, но задачата на опозицията е да провокира властта и да се опита да я изкара от равновесие и да я хване в една конфузна ситуация. На тях задачата им е да го правят“, обясни той.

Удар по „умно-красивата общност“

Александър Сиди доразви тази линия значително по-остро. Именно той използва определението „умни и красиви“ и обвини тези среди, че сами са създали скандала около Струмяни. „Това е типичен пример за тези хора, които наричат себе си „умни и красиви“. Създадоха си един скандал“, каза Сиди.

Според него резултатът от шумната политическа атака е бил обратен на търсения. „Както винаги, когато се намеси умно-красивата общност, вместо да изпишат вежди, изваждат очите. На практика в случая махнаха собствения си, поставен от тяхното правителство, директор на ОДМВР-Благоевград“, заяви представителят на ВМРО.

Сиди смята, че случаят е бил силно преекспониран и вместо да навреди на управляващите, е показал колко лесно един локален инцидент може да бъде превърнат в национална политическа кампания.

Отказът на ГЕРБ е лично спасение за Борисов

Позициите на Сиди и Шкварек се сближиха и по въпроса за ГЕРБ. Според Сиди отказът партията да влезе с реална сила в президентската надпревара би бил преди всичко опит на Бойко Борисов да избегне ново тежко изборно поражение. „Отказът на ГЕРБ да участва на тези избори е лично спасение на Борисов. Защото ако участва, неговата партия ще слезе с още едно стъпало надолу“, заяви той.

Според Сиди след последните избори евентуална слаба президентска кандидатура би показала още по-голям отлив от ГЕРБ. „Ако участва с партиен кандидат, няма никакъв шанс“, беше категоричен той.

За Сиди голямата неизвестна в президентската надпревара вече не е толкова кой ще бъде основният фаворит, а кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент. „За мен всичко друго е почти ясно и почти видимо“, каза той.

Милчева: Големият въпрос е кой ще стигне до Йотова

Емилия Милчева постави трета линия в разговора - кой ще успее да се класира на балотаж срещу Илияна Йотова. Тя също отбеляза, че Йотова е сочена за фаворит и смята, че второто място на първия тур ще има значение далеч отвъд самите президентски избори.

Според Милчева, ако Андрей Гюров стигне до втория тур, това би позволило на неговия политически лагер да претендира, че представлява основната опозиционна алтернатива. Шкварек обаче директно оспори възможността подобна кандидатура да обедини и избирателите на ГЕРБ.

Милчева също смята, че Борисов може да подготвя почвата за по-пасивно участие на партията. Според нея твърдението, че ГЕРБ не иска просто да участва „на олимпийския принцип“, може да се превърне в удобно оправдание да не влиза докрай в битка, която изглежда трудна още преди официалния й старт.

Към момента Илияна Йотова остава сочената от участниците в разговора като фаворит кандидат, Андрей Гюров все още не е обявил окончателно дали влиза в надпреварата, а най-голямата неизвестна остава решението на ГЕРБ.