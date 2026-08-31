Достоен държавен глава! БСП даде пълна подкрепа на Илияна Йотова

БСП официално застана зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент, а председателят на партията Крум Зарков я определи като „достоен държавен глава“, който в труден политически момент е успял да внесе спокойствие и предвидимост. Подкрепата на Националния съвет е единодушна - без нито един глас „против“ или „въздържал се“. Партията вече създаде национален предизборен щаб и контактна група с екипа на Йотова, като декларира готовност да се включи активно в кампанията й.

Логичен и нормален избор

Крум Зарков представи решението като естествено продължение както на дългогодишните отношения между БСП и Йотова, така и на оценката за работата й като вицепрезидент и държавен глава. „Това е логичен и нормален избор, който нищо не би трябвало да прекъсне. Лоялността в политиката е нещо, което може да изглежда странно, но ние ценим това. Илияна Йотова е достоен държавен глава“, заяви той.

Още при първоначалното обявяване на подкрепата през юли Зарков я определи като един от най-подготвените политици в България и подчерта две качества, които трудно се съчетават в политиката - способността да отстоява собствено мнение и едновременно с това да създава условия за консенсус. Тогава той заяви и че решението на БСП е „логично и последователно“.

Йотова изпълни институциите със съдържание

Особено силна беше оценката на Зарков за начина, по който Йотова е изпълнявала функциите си като вицепрезидент. Според него тя е показала, че тази институция не е просто формален придатък към президентството, а може да има собствено политическо и обществено съдържание.

След поемането на президентските функции Йотова, по думите му, е успяла да пренесе същия подход и на най-високото държавно ниво. Зарков открои ролята й за успокояване на политическия живот в труден момент и именно това постави сред аргументите за пълната подкрепа на БСП.

Националният съвет вече формализира тази позиция, а партията влиза в кампанията „единна, мобилизирана и напълно координирана“, по думите на Зарков.

Свобода за избора на вицепрезидент

БСП ще участва активно в организационната подготовка на кампанията, но няма намерение да диктува на Йотова кого да избере за свой партньор в президентската двойка. Зарков подчерта, че партията се доверява на политическия й опит и очаква тя сама да сформира балансиран екип.

„Надяваме се тя да избере човек, който ще изпълни вицепрезидентската институция със съдържание, както успя да го направи самата тя“, заяви председателят на БСП. Йотова вече обяви, че името на кандидата й за вицепрезидент ще бъде представено през следващата седмица, а учредяването на инициативния комитет е насрочено за 8 септември.

БСП вижда близки идеи и в съдебната реформа

Зарков коментира положително и част от управленската програма на „Прогресивна България“, особено предложенията за съдебна реформа. Според него в програмата присъстват решения, които отдавна се обсъждат в България и са препоръчвани от международни институции.

„Хубаво е казаното, в голяма степен, да видим как ще бъде изпълнено“, заяви лидерът на БСП. Той не скри, че реформата ще срещне сериозни институционални препятствия, но оцени самата посока като правилна.

ВСС се превръща в големия тест

Най-трудната задача според Зарков ще бъде изборът на нов Висш съдебен съвет. За политическата квота са необходими повече от 160 гласа в Народното събрание, което означава, че процесът не може да бъде успешен без широк политически разговор.

Зарков предупреди, че блокирането на процедурата би имало конкретен резултат - сегашният състав на ВСС ще остане на практика несменяем. „Има риск парата отново да отиде в свирката. Всеки, който, управляващи или опозиция, подходи към този въпрос така, че да го блокира, а не да се изберат качествени нови членове, остава на практика на власт сегашният състав на Висшия съдебен съвет“, заяви той.

Без задкулисни договорки

Председателят на БСП настоя разговорите за съдебната реформа да бъдат максимално публични. Според него обещаната промяна няма да има стойност, ако политическите сили повторят старите модели на договорки и блокажи.

„Промяната означава да не гледаме вече филми, които, за съжаление, знаем края им. Той не е радостен“, каза Зарков.

Той постави акцент и върху възнагражденията в държавния сектор, като даде пример със служителите в Агенция „Митници“, чиито заплати според посочените от него данни са между 800 и 1300 евро. Зарков призова дебатът за доходите на магистрати и държавни служители да не се води с общи обвинения, а според отговорностите и реалната работа, която институциите извършват.

БСП вече има национален предизборен щаб и контактна група с екипа на Илияна Йотова, а подкрепата за кандидатурата й беше утвърдена единодушно от Националния съвет на партията.