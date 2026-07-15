БСП отбелязва годишнината от приемането на основния закон на страната

На 20.07.2026 г. (понеделник), от 10:00 часа, в зала „Средец“ на х-л „София Балкан Паланс“ БСП организира дискусия „Конституционализъм и народовластие“. Тя е посветена на 35-тата годишнина от тържественото приемане на 12.07.1991 г. на Конституцията на Република България от Седмото Велико народно събрание.

В дискусията са поканени да участват парламентаристи, държавници, политици и авторитетни специалисти. Основни изказвания ще направят: председателят на НС на БСП Крум Зарков, конституционният съдия проф. Янаки Стоилов, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков.

Акценти в разговорът ще бъдат: Конституционни принципи и авторитарни тенденции, социални права и борба с неравенствата, защита на националния суверенитет и сигурност.

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