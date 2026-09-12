Северна Македония бяга от поетите ангажименти
Българите не са вписани в конституцията, езикът на омразата остава, а Скопие отново търси виновник навън
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Българите не са вписани в конституцията, езикът на омразата остава, а Скопие отново търси виновник навън
С дискусия "Конституция и народовластие"
Всяка самоцелна поправка се обръща срещу своите създадели, каза експертът
Партията „Тиса“ разполага с мнозинство за промени в основния закон и готви нов държавен глава още през лятото
Идва и македонския външен министър Тимчо Муцунски
В разговора са обсъдени опитите на Северна Македония да подмени елементи в приетата преговорна рамка
Страната все повече се дистанцира от Русия
Ако президентът Румен Радев се появи на политическия терен, ще пренареди партиите, смята тя
Кандидатурата на Андрей Цеков е ярко партийно оцветена от ПП-ДБ
Предстои политически блокаж, заради последните промени в конституцията
Конституционалисти предупреждават, че президентът използва темата за политически дивиденти
Премиерът на Северна Македония обвини България, че не спазва задълженията си
Относно промени в конституцията си
Радев се превърна в квази-партия, казва топ конституционалистът
Той отново обвини властите в България
Като гражданин ме притеснява, че правилникът се оказва по-силен от Конституцията, заяви вицепрезидентът
Република Сръбска прие промени в проектоконституцията си
КС може да отмени поправките в Закона за съдебната власт
Няма да има конституционни промени без гаранции, получени от Брюксел
Любчо Георгиевски подкрепя вписването на българите в конституцията на РСМ