Ключов разговор при Йотова: България затяга позицията за Северна Македония

Президентът Илияна Йотова призова за „активно отстояване на всички нива на българската позиция за Северна Македония“, предаде БГНЕС.

Тя проведе среща с български евродепутати, на която те ѝ се оплакали, че „не чувстват необходимата подкрепа на държавата в отстояването на българската национална позиция и отчитат и пасивността от страна на някои институции.“

Повод за срещата на „Дондуков“ 2 е подготовката и предстоящото през юни в Европейския парламент гласуване на годишния доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към Европейския съюз, изготвян от Томас Вайц. В разговора са обсъдени опитите на Северна Македония да подмени елементи в приетата преговорна рамка, които противоречат на европейския консенсус от 2022 г. Дискутирана е и опасността от промяна на начина на гласуване при приемането на нова държава в Европейския съюз с квалифицирано, а не с пълно мнозинство.

Участниците в днешната среща са категорични, че „България със самочувствието на пълноправен член на Европейския съюз трябва да отстоява своята силна позиция и да настоява за изпълнението от страна на Скопие на френското предложение от 2022 г., което стана и общоевропейска позиция за присъединяването на Република Северна Македония към ЕС. За да започне преговори, Северна Македония трябва да изпълни ангажиментите си, като впише българите в своята Конституция. България и Северна Македония нямат двустранен проблем, западната ни съседка трябва да покрие европейските критерии за членство, основен от които е защитата на човешките права“, съобщиха от президентската институция.

На срещата е припомнен и казусът с миналогодишния доклад на Европейския парламент за напредъка на Северна Македония. Президентът Йотова и евродепутатите изтъкват „нуждата България да засили своята международна активност за отстояване на позицията си.“

