Карнавал Габрово 2026 удари властта, Европа и абсурда (СНИМКИ)

Смехът, политическата сатира и безпощадните карнавални шаржове за поредна година превзеха Габрово. Хиляди хора изпълниха центъра на града за Карнавал Габрово 2026 - най-голямото сатирично шествие в България, което тази година премина под мотото „Краят е близо. Да му отпуснем!“.

Повече от 70 карнавални картини и десетки гигантски фигури превърнаха улиците в огромна сцена на подигравка с политиката, обществото и световните абсурди. Дъждът не успя да спре нито участниците, нито публиката, а вечерта завърши със зрелищно шоу от музика, акробатика, светлини и огън.

Карнавалът тази година удари директно по най-болезнените теми от последните месеци. Сред най-коментираните картини бяха „БГ Барби и Кен“, които превърнаха политическия живот в куклен спектакъл, „Протест по български“, където самодоволен управник позираше в „Пикапа на властта“ срещу разгневена улица, както и „Удължен бюджет 2026“, превърнал бюджетната криза в огромен пръст, който без думи казваше всичко.

Особено внимание привлече и карнавалната фигура „Урсула фон дер Либерален“, която дефилира в розово, с мустак и провокативни реплики към европейската политика. Под сатиричния прожектор попаднаха и местните теми, включително инфраструктурата в Габрово, представена с ироничния коментар: „Като няма липи - на ви теменужки и прожектори!“.

Шествието събра участници от различни държави, а групи от Гърция, Италия и други страни внесоха допълнителна енергия с перкусии, танци и улични спектакли. Училища от Габрово пък пресъздадоха карнавалните традиции на Индия, Бразилия, Франция, Испания, Америка и Япония.

Голямата изненада във вечерната програма бяха италианските артисти от шоу проекта IL MARTEDÌ DEL VILLAGGIO, които гостуваха за първи път в България. Спектакълът им съчета музика, светлинни ефекти и въздушна акробатика, а публиката остана на площада до края въпреки проливния дъжд.

През целия ден Габрово беше изпълнен с улични артисти, музика, детски инициативи и фестивална атмосфера, а вечерта кулминира в традиционното пиро шоу, което озари небето над града.

Карнавалът за пореден път показа защо Габрово остава столицата на хумора в България - място, където политиката, обществото и световният хаос могат да бъдат превърнати в смях, без никой да бъде пощаден.

