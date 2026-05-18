Румен Радев призова за баланс по време на визита си в Берлин

България поставя ясен акцент върху необходимостта от предвидим и балансиран подход при договарянето на следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Това стана ясно от изявлението на премиера Румен Радев в Берлин по време на съвместна пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц. Българският министър-председател бе посрещнат с официални военни почести в сградата на федералното канцлерство, предвождайки делегация, в която участват вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Запазване на кохезията и земеделските субсидии

По време на разговорите българската страна подчерта, че традиционните европейски политики трябва да останат стълб на стабилността в региона. Премиерът отбеляза, че поддържането на устойчива Кохезионна политика и Обща селскостопанска политика е пряко обвързано с политическата устойчивост на държавите членки и осигуряването на дългосрочна продоволствена сигурност на европейско ниво.

Предизвикателства пред националния принос

София изрази загриженост относно новия механизъм за планиране на финансовата рамка на Общността. Според текущите разчети новите правила могат да изправят страната ни пред ситуация, при която националната вноска в бюджета на ЕС да нарасне двойно. Това фискално предизвикателство идва в момент, в който държавата реализира и допълнителни разходи за адаптиране на системите към въвеждането на еврото.

Решаване на различията чрез конструктивен диалог

Въпреки сложните преговори около европейските финанси, българското правителство демонстрира готовност за намиране на компромисни и работещи решения чрез партньорство с Берлин и останалите европейски столици. „Вярвам, че ще намерим верния път към един добър баланс чрез диалог и внимателно обмисляне, защото целите не трябва да си противоречат, а взаимно да се допълват“, заяви премиерът Радев в заключение на пресконференцията.

