Жега в хотелите. Случва се нещо невиждано. Само часове след победата на DARA в конкурса „Евровизия 2026“ и обявяването на България за домакин на следващото издание през май 2027 г., хотелите и апартаментите в София започнаха да отчитат сериозен ръст на резервациите за събитието догодина.

Бум на резервациите

Огромният интерес към настаняване в столицата е отчетен почти веднага след финала на конкурса, съобщава Darik Business Review.

„В рамките на по-малко от два часа след победата през системите на HotelRunner постъпиха стотици резервации през международни канали като Booking.com и Expedia, при това на цени, значително по-високи от текущите нива за София“, съобщи за специализирания сайт bgtourism.bg Десислава Димитрова – revenue мениджър, представител на DES Management и партньор на HotelRunner.

По думите ѝ хотелите, които са запазили наличности и са позиционирали правилно цените си, вече започват да се възползват от огромното международно търсене, което подобно събитие генерира.

Събитийният туризъм

Според експерти събитийният туризъм е един от най-мощните инструменти за повишаване на приходите в хотелиерството. Димитрова коментира: „При такива събития заетост винаги има. Въпросът е хотелите да бъдат видими, да разполагат с наличности и да бъдат правилно позиционирани онлайн“.

Тя подчертава, че успешната формула при подобни глобални събития включва видимост, наличие на свободни места, правилно динамично ценообразуване и консистентно онлайн присъствие.

Редица места за настаняване в София вече съобщават за постъпили резервации за периода около „Евровизия 2027“, а първоначалното търсене показва, че интересът към България може да надхвърли очакванията на пазара.

Стратегическа възможност за България

Победата на „Евровизия“ идва само две седмици след друго мащабно международно събитие у нас – успешното домакинство на Giro d’Italia.

Според експерти комбинацията от двете представлява рекламна кампания с мащаб, който трудно може да бъде постигнат чрез традиционен маркетингов бюджет.

„България започва все по-видимо да присъства на международната туристическа карта. Това е момент, който трябва да използваме стратегически – не само чрез продажба на леглова база, а чрез представяне на цялостното преживяване, което страната предлага“, категорична е Димитрова.

