Мерц пред Радев: Бангаранга ще бъде несъмнено летният хит

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави премиера Румен Радев с добре дошъл при първото му посещение в чужбина след встъпването му в длъжност, като подчерта значението на двустранните отношения между България и Германия.

„Това е първата му визита извън родината и се радваме, че тя е именно в Берлин“, заяви Мерц.

Той отправи поздравления и за победата на България в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“. По думите му цяла Европа припява "Бангаранга" и това ще бъде несъмнено летният хит на 2026 г.

„Чувстваме се поласкани и се радваме, че избрахте Германия за първото си посещение“, каза още германският канцлер.

По думите му България и Германия са тясно свързани икономически и трябва да продължат сътрудничеството си в рамките на Европейския съюз.

„Трябва да засилим общия пазар и да намалим бюрокрацията“, посочи Мерц.

„Трябва да намалим дълговете в Европа. Има държави, които плащат повече за лихви по дълга си, отколкото за отбрана. Това трябва да спре“, каза още германският канцлер Фридрих Мерц, предаде БТА.

