Меркел предупреди за Путин: Това би било грешка

Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел предупреди, че европейските политици не бива да подценяват руския президент Владимир Путин.

„Да подценяваме Путин би било грешка, включително и сега, а да не вярваме в самите себе си също би било грешка“, заяви тя по време на форум, организиран от германската обществена медия WDR, в отговор на въпрос дали според нея Русия изглежда по-уязвима в сравнение с преди.

Бившият канцлер заяви още, че смята за „напълно правилно“ оказването на военна помощ на Украйна от страна на Запада.

„Смятам също така за правилно, че правим много за (военното) възпиране, което надхвърля помощта за Киев“, каза Меркел, цитирана от ТАСС, предаде "Дарик нюз".

