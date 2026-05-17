Голям църковен празник носи строги забрани на 17 май

Православната ни църква почита на 17 май паметта на св. апостол Андроник, Св. Баташки мъченици и св. мъченик Николай Софийски. Денят е свързан със силни духовни послания за вяра, търпение и вярност към християнските ценности. Според народните вярвания датата носи и важни забрани, които хората са спазвали от поколения. Смята се, че нарушаването им може да донесе раздор и тежки изпитания в дома.

Светец от кръга на Христовите избраници

Свети апостол Андроник е сред седемдесетте Христови ученици, които според Евангелието били изпратени да разпространяват словото Божие по света. Името му е споменато лично от апостол Павел в Посланието до римляните, където Андроник е наречен уважаван и изпитан сред първите последователи на Христос.

Според църковното предание апостолът е родом от Тарс Киликийски - същия град, от който произхожда и апостол Павел. Още млад той приел християнската вяра и посветил живота си на служение и проповед.

До него неизменно стояла света Юния, която според много църковни тълкуватели е била негова съпруга и съратница в апостолската мисия. Двамата обикаляли земите на Мала Азия и Балканите, а според някои предания достигнали и до Панония, където проповядвали християнството сред езичниците.

Животът им преминал през гонения, затвори и тежки страдания. Предполага се, че са били убити с камъни заради отказа си да се отрекат от Христовата вяра.

Българските мъченици, които църквата не забравя

На 17 май Българската православна църква почита и Св. Баташки мъченици - жертвите на клането в Батак през 1876 година. Стотици жители на града били избити по време на потушаването на Априлското въстание, а паметта им остава символ на страдание, саможертва и непоколебима вяра.

В този ден се почита и свети мъченик Николай Софийски - един от деветимата софийски мъченици. Той загинал заради отказа си да се отрече от християнството и остава сред най-тачените духовни закрилници в българската църковна история.

Какво не бива да се прави на 17 май

Според народните и църковните вярвания денят не е подходящ за гадаене, магии и окултни практики. Смята се, че подобни действия са тежък грях именно на празник, посветен на апостоли и мъченици, защитавали чистотата на християнската вяра.

Старите хора предупреждават и да не се влиза в конфликти. Караниците, обидите и псувните на този ден според поверията могат да доведат до продължителни семейни раздори и напрежение в дома.

Вярващите са съветвани да избягват шумните веселби и да отделят време за молитва, посещение на храм или четене на духовна литература. Според традицията денят трябва да премине със смирение и благодарност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com