Обрат в блока! Безплатен ремонт на асансьора

Новата програма, която променя правилата на играта

След години обещания, отлагания и половинчати мерки държавата най-после прави големия завой: асансьорите вече са част от санирането. Това, което доскоро беше невъзможно - ремонт или пълна подмяна на асансьора без нито лев от собствениците, вече е реалност. Новата програма за енергийно обновяване превръща най-скъпия и най-спорен елемент в блока в напълно финансирана дейност.

Това е истински обрат за етажната собственост, която години наред живееше с ръждиви кабини, тропащи врати и вечния спор „кой ще плати“.

Какво точно покрива програмата

Новата схема за саниране е най-широката досега. Тя включва не само фасади, дограми и топлоизолации, а и цялостна модернизация на вертикалния транспорт. Това означава:

ремонт на съществуващи асансьори , когато конструкцията е здрава

пълна подмяна на старите съоръжения , ако са опасни или икономически нерентабилни

нови кабини, врати, табла, двигатели, кабели

енергийно ефективни системи , които намаляват разходите

модерни системи за безопасност , каквито старите блокове никога не са имали

монтаж на асансьор в сгради, които досега не са имали, ако конструкцията позволява

За първи път асансьорът не е "добавка", а част от основния проект. Това означава, че разходите се покриват от държавата, а не от собствениците.

Безплатно ли е за хората във входа

Да - за собствениците ремонтът е безплатен. Не се събират пари, не се правят вноски, не се подписват вътрешни споразумения.

Единственото условие е асансьорът да бъде включен в техническото обследване и в одобрения проект за обновяване. Ако е вътре - финансирането е 100%.

Това е огромно облекчение за блоковете, в които живеят възрастни хора, семейства с малки деца и хора с увреждания - онези, които най-много разчитат на асансьора, но най-трудно могат да платят за него.

Кога започва програмата

Новият етап на санирането стартира поетапно през 2026 г., като първите сгради вече преминават през техническо обследване. Очаква се масовото кандидатстване да започне през втората половина на годината, когато общините отворят процедурите за подаване на документи.

Този път процесът е централизирано организиран, за да се избегнат хаосът и забавянията от предишните програми.

Какви са условията за кандидатстване

Етажната собственост трябва да изпълни няколко ключови стъпки:

Първо - да проведе общо събрание и да вземе решение за участие в програмата.

Второ - да подаде заявление към общината.

Трето - да допусне технически екип, който да направи обследване на сградата, включително на асансьора.

След това проектът се оценява, одобрява и финансира. Собствениците не плащат нищо - нито за обследването, нито за ремонта.

На какво може да разчита етажната собственост

Новата програма е замислена така, че да облекчи максимално входовете. Те получават: пълно финансиране на строително-монтажните дейности, технически екип, който прави обследването, проектантски услуги, строителен надзор, гаранции за качеството на ремонта.

Това е най-цялостната държавна намеса в жилищния фонд от десетилетия.

Защо асансьорите влязоха в програмата

Причината е проста и болезнено ясна: повече от 60% от асансьорите в България са над 40 години, много от тях са енергийно неефективни, част от тях са опасни, ремонтите им са непосилни за повечето входове.

Държавата най-после призна, че модернизацията на сградите е невъзможна без модернизация на асансьорите.

Големият извод

Новата програма за саниране не е просто ремонт на фасади. Тя е пълна трансформация на старите блокове, включително на най-скъпия и най-спорен елемент - асансьора. И да, за хората във входа това означава едно:

безплатен ремонт или подмяна на асансьора, финансиран от държавата.

