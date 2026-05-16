Нова златна точка до София! Едно селце избухна

Където София свършва, започва новата мечта за дом

Житен е от онези места, които човек подминава години наред, без да подозира, че под повърхността се крие диамант. Само на петнайсетина минути от София, селото дълго време беше символ на спокойствие, равни поля и хоризонт, който не е затворен от бетон. Но през последните две години тук се случва нещо, което брокерите наричат „тихия бум“ - онзи, който не избухва шумно като в Хераково, но расте устойчиво, уверено и необратимо.

Житен се превръща в убежище за хора, които искат да живеят близо до столицата, но не в нейната умора. И точно тази комбинация - близост и простор, го прави новата златна точка на западния фронт.

Три тенденции в продажбата на къщи

Пазарът в Житен е разнообразен, но с ясно очертани тенденции. Най-търсени са къщите, които позволяват живот „тук и сега“ - ремонтирани, поддържани, с двор, който може да се превърне в градина, детски кът или място за уикенд барбекю. Такива имоти се продават между 180 000 и 260 000 евро, в зависимост от квадратурата, състоянието и локацията.

Втората голяма вълна са къщите „за довършване“ - груб строеж, стабилна конструкция, но с възможност новият собственик да довърши всичко по свой вкус. Тук цените варират между 120 000 и 170 000 евро, което ги прави изключително привлекателни за млади семейства.

Има и трета категория - старите селски къщи, които чакат нов живот. Те се купуват за 80 000–110 000 евро, но почти винаги изискват сериозен ремонт. Купувачите обаче не се плашат: търсят автентичност, пространство и възможност да създадат дом, който не прилича на никой друг.

Пазарът на парцели - истинската златна жила

Парцели от 600 до 1200 кв.м са най-търсеният ресурс в Житен. Цените вече се движат между 55 и 85 евро/кв.м, като най-скъпите са тези с лице към път и добра инфраструктура.

Това е знак за нещо важно: Житен се готви за ново строителство.

Идват ли затворените комплекси?

Житен все още не е залят от големи инвеститорски проекти, както се случи в Гурмазово. Тук строителството е по-индивидуално, по-семейно, по-човешко. Малки къщи, еднофамилни проекти, двуетажни домове с двор и гледка към полето.

Но тенденцията е ясна: инвеститорите вече оглеждат терени за мини комплекси – 6 до 12 къщи, с обща инфраструктура и контрол на достъпа. Първите такива проекти са в подготвителна фаза. Житен няма да остане дълго „самостоятелно“ село – предстои му да се превърне в ново западно предградие.

Търсенето е толкова силно, че много от парцелите се продават още преди да бъдат обявени официално.

Кои хора купуват в Житен?

Профилът е изненадващо ясен. Тук идват млади семейства, които работят в София, но не искат да живеят в блок, хора, които търсят втори дом – място за уикендите, купувачи, които са закъснели за бума в Хераково и Гурмазово,

инвеститори, които търсят парцели „преди да стане късно“.

Житен привлича с усещането за простор, с равния терен, с липсата на хаотично презастрояване. Това е селото, което дава въздух.

Житен срещу Хераково и Гурмазово

Хераково е експлозия - там цените вече са високи, строителството е масирано, а пазарът е в ръцете на големи инвеститори. Това е западният „елит“.

Гурмазово е динамика - бърз растеж, затворени комплекси, нови пътища, нови хора. Там пазарът е почти изчерпан.

Житен е балансът - мястото, където още има пространство, където цените са поносими, а качеството на живот е високо. То е следващата стъпка в западния коридор, но без хаоса и без надпреварата, които вече владеят съседите му.

Какво предстои за Житен

Житен е в началото на своя голям имотен разказ. Той няма да бъде шумен като Хераково, нито агресивен като Гурмазово.

Ще расте по свой начин – по-тихо, по-органично, но сигурно. И точно това го прави толкова ценен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com