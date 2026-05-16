Майката на Дара с тежки думи за Евровизия

Майката на изпълнителката на "Бангаранга" Дара е плътно с нея по време на конкурса. От Виена Катя Ганева сподели емоциите си.

"Честно да ви кажа, нещо не ми трепереше по време на изпълнението на дъщеря ми. Аз бях убедена и знаех, че това щеше да се случи така или иначе. Искам да ви кажа, че "Евровизия" е един голям "Сървайвър" за всеки един изпълнител, който е на тази сцена. Тук няма почивка, тук е повече от казарма.

Тук не е едно изпяване и една репетиция. Ние бяхме седнали в сектор, в който нямаше българи. Нейното изпълнение беше най-бурно аплодирано. Целият ред се тресеше, хората подскачаха, нямаше друг такъв изпълнител, който да събуди този интерес в тях", емоционална бе Катя в предаването "Тази събота и неделя" по bTV.

"Дара натрупа тази подготовка с много постоянство, много любов. Вървейки през годините, тя си сбъдна своите мечти. Просто си поставя целите и това е, няма отлонение от това, което си е решила."

Майката на Дара бе в компанията на музикалния продуцент Саня Армутлиева, която също се изказа.

"Не съм се съмнявала, че Дара ще отиде на финал. Ние имаме много добра конфигурация от всичко онова, което е важно, за да можем да си дадем шанс за успех", коментира музикалният продуцент на певицата - Саня Армутлиева. "Има едно жужене около нея. Тя ходи с едни слушалки, за да може да се изолира от всичко. Хванах я малко преди да излезе на сцената и да започне целият спектакъл. Лежеше в съблекалнята като малко дете и рисуваше с цветни моливи, за да си канализира хубавата енергия.

Съжалявам за всички, които не вярваха или продължават да не вярват в нея. Дара е един от най-изумителните български артисти, който вече даде шанс на България, да бъде забелязана. Не е случайно, че на полуфинала ни обявиха първи", добави продуцентката. За финал добави, че Дара става всяка сутрин в 6 сутринта, след това отива във фитнеса. Всеки ден от 8 сутринта репетира заедно с музикалния си педагог, където и да се намира по света.

"Дара винаги излиза като за финал", казаха близките ѝ и призоваха зрителите да гласуват за България. Дара участва на финала под номер 12 довечера. Ако се намирате извън България, може да дадете своя глас на сайта www.esc.vote, когато водещите обявят, че е време за гласуване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com