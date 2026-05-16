Къде е по-евтино - у нас, или в Гърция

Проверка на цените в България и Гърция показа, че част от основните хранителни продукти в южната ни съседка излизат по-евтино, а според много хора – и с по-добро качество.

Сравнението започва от супермаркет в Петрич, където потребители се оплакват от поскъпването на храните у нас. Според Ивайло Аклашев някои продукти, като краставиците например, вече струват повече в България, отколкото в Гърция.

За проверката са избрани едни от най-купуваните стоки – домати, краставици, хляб, ориз, яйца, сирене, прясно и кисело мляко. В българския магазин общата сметка достига 22,93 евро.

След това същите продукти са купени от пазар в Северна Гърция. Българката Теди, която живее там, твърди, че с около 50 евро човек може спокойно да напазарува за цяла седмица. По думите ѝ не само цените са по-добри, но и качеството на храната.

В гръцкия магазин същата количка излиза 21,72 евро – с около евро по-малко от България.

Сред цените в Гърция: хлябът струва 2,55 евро, килограм краставици – 2,10 евро, оризът – 0,87 евро, а яйцата – 3,90 евро за 10 броя.

В България хлябът е по-евтин – 1,10 евро, но краставиците достигат 2,56 евро, оризът – 1,73 евро, а сиренето – цели 9 евро.

Според хората най-голямата разлика остава не само в цената, а и във вкуса и качеството на продуктите, заради което много българи продължават да пазаруват в Гърция въпреки поскъпването и там.

Каква е равносметката:



Гърция: хляб - 2,55 евро, 1 кг краставици - 2,10 евро, ориз - 0,87 евро, кисело мляко - 5,50 евро,

домати - 3,30 евро, сирене - 2,55 евро, прясно мляко - 2,30 евро, 10 броя яйца - 3,90 евро. Общо 21,72 евро.

България: хляб - 1,10 евро, 1 кг краставици - 2,56 евро, ориз- 1,73 евро, кисело мляко - 0,65 евро, сирене - 9,00 евро, прясно мляко - 1,70 евро, 10 броя яйца - 2,40 евро. Общо - 22,93 евро.

