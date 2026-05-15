Любопитно

Дара отговори на бизнесмена, който я нападна

Какъв стил избра поп звездата ни

Дара отговори на бизнесмена, който я нападна
15 май 26 | 16:23
2451
Стандарт Новини

DARA реагира по нестандартен начин на обвиненията на бизнесмена Пламен Мирянов, че песента ѝ за „Евровизия“ съдържа „ сатанински “ послания. Вместо да влиза в открит спор, певицата избра по-тих и личен отговор.

В чат с фенове тя сподели снимка от личния си дневник.

На кадъра ясно се виждат думите: „Благодаря за красивата спокойна сутрин“ и „Благодаря за подкрепата на Господ“.

Публикацията се появява само дни след като около DARA и песента ѝ „Бангаранга“ се разразиха остри коментари. Част от критиците обвиниха певицата, че чрез сценичната си визия и посланията в песента представя нещо „езическо“ и „демонично“.

Изпълнителката не отговори с директна атака и не влезе в словесен сблъсък. Вместо това тя показа фрагмент от личния си свят — послание, свързано с вяра, благодарност и упование в Бог.

Така DARA очевидно предпочете да даде знак за позицията си по по-деликатен начин. Снимката от дневника ѝ може да бъде прочетена като отговор на обвиненията, но без излишна агресия и без публично противопоставяне.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Любопитно
Коментирай
3 Коментара
Банга ръгъда дъгъда так так
преди 54 минути

Предлагам бангата да стане химн на тая пропаднала колония. Та да са доволни евроатлантическите ни травели, след цялото опростачване последните 37 години. Иначе нямат угодия поклонниците на Урсулата фон нацистен.

Откажи
Против
преди 1 минута

ДАРА МОЖЕ И ДА МОЖЕ ДА ПЕЕ, НО ПЕСЕНТА Е ПЪЛЕН БОКЛУК !

Откажи
Анти
преди 0 секунди

НЕ ГЛАСУВАЙТЕ НА ФИНАЛА ЗА ТАКАВА БЪЛГАРОПРОСТОТИЯ ! БОЙКОТ НА ЕВРОТЪПОТИЯТА !

Откажи