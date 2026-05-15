Дара отговори на бизнесмена, който я нападна

DARA реагира по нестандартен начин на обвиненията на бизнесмена Пламен Мирянов, че песента ѝ за „Евровизия“ съдържа „ сатанински “ послания. Вместо да влиза в открит спор, певицата избра по-тих и личен отговор.

В чат с фенове тя сподели снимка от личния си дневник.

На кадъра ясно се виждат думите: „Благодаря за красивата спокойна сутрин“ и „Благодаря за подкрепата на Господ“.

Публикацията се появява само дни след като около DARA и песента ѝ „Бангаранга“ се разразиха остри коментари. Част от критиците обвиниха певицата, че чрез сценичната си визия и посланията в песента представя нещо „езическо“ и „демонично“.

Изпълнителката не отговори с директна атака и не влезе в словесен сблъсък. Вместо това тя показа фрагмент от личния си свят — послание, свързано с вяра, благодарност и упование в Бог.

Така DARA очевидно предпочете да даде знак за позицията си по по-деликатен начин. Снимката от дневника ѝ може да бъде прочетена като отговор на обвиненията, но без излишна агресия и без публично противопоставяне.

