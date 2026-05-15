Евгени Генчев: Майка ми е кралицата на кухнята

Евгени Генчев се наложи като безспорен талант в още едно изкуство – международно признатият пианист, свирил на една сцена с Том Джоунс и Лейди Гага, беше избран единодушно за победител в звездния отбор на „Хелс китчън“. Страховитият шеф Ангелов няколко пъти акцентира, че подобна безапелационност се случва за първи път в хитовото предаване.

Богато и изпълнено с вкусове и история меню донесе на Евгени титлата “Любим звезден готвач на България” и уважението на всички експерти. Маестрото на черно-белите клавиши обаче е не по-малко развълнуван и от оценките и емоциите на зрителите, изпълнени с позитивизъм, тъй като лайковете и пожеланията по форумите са хиляди. През всички етапи на състезанието той получава възторжени коментари и пълна подкрепа от феновете, за които е логичният лидер още от началото на „Хелс китчън“. И това е така, защото всяко блюдо на Евгени Генчев е изискано, смислено, вкусно и чудесно представено. „Творчеството и стремежът към победата винаги ме мотивират. Преоткрих се в „Хелс китчън“, отдадох се на още една муза, която ме изразявам като творец. Правя това, което ми е интересно.“, лаконичен е той. А въпреки категоричното признание за дарбите си и в кухнята, е изключителен сдържан в собственото си меню – вегетарианец, който не близва дори риба, за алкохол да не говорим.

Евгени, който нито веднъж не влезе в конфликт с когото и да било пред или зад камерите и е страхотен джентълмен, винаги уточнява, че майка му е законодателят край семейната печка. Тя създава прекрасни ястия по рецепти, наследявани във фамилията от предишни поколения, а той, брат му и баща му ги аплодират съвсем искрено. Артистът се шегува, че след „Хелс китчън“ значително е качил кулинарния си рейтинг пред майка си, но въпреки всичко няма как да й оспорва първенството.

Любопитството на Евгени към кулинарията се активира, когато започва да пътува, учейки едновременно в Пловдив и Ротердам. В Нидерландия измисля комбинации, в които няма нито червено, нито бяло месо. Когато се прибира в Пловдив, разкрива уменията си в традиционни или експериментални „проекти“ и въпреки че свири часове на ден, с удоволствие „произвежда“ сладкиши и торти за празниците.

Ако нещо не достига на Евгени Генчев, това е времето. Маратонът, който му предстои, действително е респектиращ. На 17 май в Театър „Българска армия“ публиката ще го види в главната роля в „Белла донна“, на 3 юни той и колегите му Диана Любенова, Бориса Сарафова-Черкелова, Силвестър Силвестров, Тодор Кайков и Антоан Петров ще получат аплаузи в „Сълза и смях“, а през цялото лято ще гостуват по сцените на България.

Актьорството е сред другите страсти на Евгени Генчев, за която обаче също има диплома – прави втора магистратура в Кралската академия на Лондон. Дебютира като Станли в „Трамвай Желание“ на Тенеси Уилямс и веднага усеща сладостта в жанра.

„Валсът на розите“ пък обединява музите на 27 май в „Сълза и смях“ – Евгени свири „Куин“, „Металика“, „Нирвана“, а феноменалният Мариус Куркински реди сонети на Шекспир. Под прожекторите са още Марта Петкова и Никола Хаджитанев, Деси Бакърджиева и Силвестър Силвестъров, Петър Данов и Кристиян Стоичков. „На 8 юли сме във Варна, изключително зареждащо е да излезеш пред хилядите зрители в летните театри на България“, казва Евгени Генчев.

Големият му самостоятелен концерт „Къщата на Музиката“ е във Военния клуб на 20 юни – много специално събитие, вдъхновено от победата на артиста в „Хелс китчън“.

