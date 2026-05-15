Как би изглеждала Антарктида без лед? Отговорът ще ви изненада

Арктика и Антарктида често изглеждат като почти еднакви безкрайни ледени пустини, но между тях има огромна разлика. Докато ледът в Арктика плава върху океана, в Антарктида той покрива цял континент. Ново изследване вече показва как изглежда тази скрита под леда земя. Учени създадоха най-подробната карта досега на скалната основа под Антарктида и разкриха свят от планини, каньони и древни пейзажи, скрити в продължение на милиони години.

Континент, който някога е бил зелен

Според публикация на Futura Sciences Антарктида не винаги е била ледена пустиня. През по-топли периоди от историята на Земята континентът вероятно е бил покрит с растителност и е изглеждал напълно различно от днешния свят на лед и сняг.

Доскоро представите за истинския облик на Антарктида под ледовете бяха по-скоро научна фантастика. Днес обаче учените вече разполагат с технологии, които им позволяват буквално да „надникнат“ под ледената покривка.

Как е създадена новата карта

Изследователите използвали огромно количество данни от радарни, гравитационни и сеизмични проучвания. Информацията е събирана чрез спътници, самолети, кораби и дори кучешки впрягове. Така учените успели да създадат новата карта Bedmap3, публикувана в списанието Scientific Data от екип на Британската антарктическа служба.

Това е третата версия на картата на скалната основа на Антарктида след първата, публикувана още през 2001 г.

Новото издание предлага изключително висока детайлност - резолюцията достига 500 метра.

Какво се крие под милионите тонове лед

Bedmap3 показва напълно различен свят под ледената шапка на Антарктида.

Под повърхността се крият огромни планински вериги, дълбоки каньони, острови и цели архипелази, които не са виждали дневна светлина от милиони години.

Учените успели да определят и къде ледът е най-дебел.

Дълго време се смятало, че това е басейнът Астролабия в Земята на Адели. Новите данни обаче показват, че рекордът принадлежи на малко известен каньон в Земята на Уилкс.

Там дебелината на леда достига 4757 метра - почти колкото височината на Монблан.

Средната дебелина на антарктическата ледена покривка е около 1948 метра.

Какво би станало при пълно топене

Според учените, ако цялата ледена шапка на Антарктида се стопи, морското равнище на Земята би се повишило с около 58 метра.

Изследователите подчертават, че подобен апокалиптичен сценарий не се очаква в близко бъдеще.

Новата карта обаче е изключително важна за прогнозите как континентът ще реагира при глобално затопляне.

Защо учените са обезпокоени

Данните показват още нещо тревожно - голяма част от ледената покривка лежи върху скална основа под морското равнище.

Това означава, че по-топли океански води могат да проникнат под леда и да ускорят топенето му.

Според учените именно тази особеност прави Антарктида по-уязвима, отколкото се смяташе досега.

„Проучването Bedmap3 показва, че антарктическият леден щит е дори по-уязвим, отколкото си мислехме“, заявява съавторът на изследването Питър Фретуел.

