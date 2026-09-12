Как бързо да премахнете леда от фризера? Лесен трик с фолио
Методът е евтин, а правилната подготовка пази уреда от скъпи повреди
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Методът е евтин, а правилната подготовка пази уреда от скъпи повреди
Важно е да се помни, че самият вентилатор не охлажда въздуха
Апокалипсисът е унищожил всички посеви
Средно дебелината на антарктическата ледена покривка е около 1948 метра
Не би била лесна за стопанисване
140 души са потърсили помощ в "Пирогов" за един ден
Невидим и опасен капан за шофьорите
Синоптици с прогноза за декември, която изненада всички
Гастроентеролог би сериозна аларма
Учени от 33-тата проведоха най-продължителното изследване в света на вътрешността на ледниците
Ледените късове от небето смазаха градините
Той не се топи и при температура от хиляди градуси
Рекордно ниски температури
Преспи сняг обещават синоптиците
Новата оценка е одобрена от техническия комитет към Международната организация за стандартизация (ISO)
Пътната настилка е мокра, на много места - заледена
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Снежен капан хвана стотици на проход
Топенето е необратимо, казаха на конференция в Чили
Откритието може да е от особена полза за метеорологията