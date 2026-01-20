Ахилесовата пета на Гренландия

Учени откриха скрит слой меки седименти под ледника на Гренландия, който ускорява топенето на ледовете и усложнява стратегическите планове на САЩ в Арктика.

Новото изследване показва, че под ледниковата покривка се намира слой от мека пръст и пясък, който намалява триенето и позволява на масивните ледници да се движат по-лесно. Това води до по-бързо счупване и поддаване на ледовете в океана, ускорявайки повишаването на морското равнище, твърди "Daily mail".

„Седиментите правят Гренландия по-малко стабилна, отколкото ако ледът беше закрепен върху твърда скала“, обяснява Ян Янг от Университета на Калифорния в Сан Диего. Според него дебелината на слоя достига до 650 фута (около 200 метра) на някои места.

Откритието може да има сериозни последици за амбициите на САЩ да придобият Гренландия от Дания. Освен стратегическото значение на острова, САЩ се интересуват и от богатите му природни ресурси – включително нефт, злато, мед, желязо и редки земни елементи. Присъствието на мекия слой усложнява добива и повишава опасността от срутвания на ледниците и сблъсъци с айсберги.

Безопасното сондиране и добив на ресурси изискват стабилна скална основа, а множеството срутвания увеличават разходите и риска. В понеделник президентът Доналд Тръмп отново настоя Гренландия да бъде предадена на САЩ, мотивирайки се с неспособността на Дания да я защити от Русия и Китай.

Въпреки че е територия на Дания, САЩ вече разширяват военните си бази на острова благодарение на споразумение от 1941 г., а в миналото са оперирали десетки бази. Американската администрация смята, че пълният контрол върху Гренландия е необходим, за да се предотврати използването й от потенциални противници като Русия и Китай като стратегическа врата към Северна Америка.

Проучването, публикувано в списание Geology, установи, че слоевете седимент не са равномерни – на някои места са само 15 фута, докато на други достигат 1 000 фута дълбочина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com