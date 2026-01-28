След Съвета за мир на Тръмп, Европа прави….

След като Тръмп направи Съвет за мир, Европа се готви да създаде Съвет за сигурност.

Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус призова за създаването на Европейски съвет за сигурност, който да координира общи проекти във военната сфера.

"Може би наистина трябва да създадем Европейски съвет за сигурност, който първоначално беше предложен от Макрон и Меркел през 2017-2018 г., за да координира и води тази голяма трансформация на европейската отбрана," каза Кубилиус.

Той призова държавите членки на ЕС да поемат водеща роля в отбраната на континента.

Според него "съвместната отбрана би била нашата сила в свят на сила."

"В света на гигантите и ние трябва да станем гиганти. Гигант, който да насърчава международното право и сътрудничество. Но все пак е силен гигант", подчерта европейският комисар.

