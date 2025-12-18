Руската централна банка се закани здраво на Европа

Руската централна банка обяви, че ще търси компенсации за щети, произтичащи от замразяването и използването на нейни активи в Европейския съюз. Информацията бе разпространена от пресслужбата на регулатора и цитирана от ТАСС.

Според „Банк России“ действията на властите в ЕС представляват незаконно изземване и използване на руски държавни активи, намиращи се във финансови институции на територията на Съюза. В тази връзка централната банка заявява, че ще защитава интересите си чрез руския арбитражен съд.

Регулаторът уточнява, че ще предяви искове срещу европейски банки за възстановяване на загубите, причинени от блокирането и използването на активите, както и за пропуснатите ползи.

По-рано Московският арбитражен съд потвърди, че е получил искова молба на Руската централна банка срещу белгийския депозитар „Юроклиър“ на стойност 18,1 трилиона рубли, което се равнява на около 226,6 милиарда долара.

Още на 12 декември руската централна банка съобщи за намеренията си да заведе дело срещу „Юроклиър“, като посочи, че искът е свързан с щети, причинени от действията на компанията, които Москва определя като незаконни.

Размерът на иска отговаря на стойността на замразените руски активи, блокираните ценни книжа и изчислените пропуснати ползи. Решението за завеждане на делото е повлияно и от плановете на Европейската комисия за неопределено замразяване на средствата и използването им за прехвърляне на трети страни.

От Руската централна банка допълват, че разглеждат и възможността да защитят интересите си в международни съдилища и арбитражи, както и да настояват за прилагане на евентуални решения в държави – членки на ООН.

По данни на ЕС и страните от Г-7 около 300 милиарда евро руски активи са замразени, като 185 милиарда евро от тях се съхраняват в „Юроклиър“. Европейската комисия обсъжда схема за използване на тези средства под формата на т.нар. „репарационен заем“ за финансиране на Украйна през 2026–2027 г, съобщи БТА

