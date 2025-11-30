Уникален референдум в Швейцария дава нова роля на жените

Швейцарците гласуват на референдум по въпроса за въвеждане на задължителна служба за жените - дали във въоръжените сили, в гражданската защита или под друга форма на общественополезен труд. Вотът, наречен "Военна служба за всички", предизвика ожесточен дебат в страната и се разглежда като важен показател за обществените нагласи в Европа относно задължителната военна служба.

Сблъсък на аргументи за и против

Привържениците на инициативата се надяват, че тя ще засили социалното единство в страната. Те предлагат разширяване на общественополезната дейност в сфери като опазване на околната среда, продоволствена сигурност и грижи за възрастни хора.

Парламентът обаче категорично се противопоставя на предложението. Основният им аргумент е свързан с риска от отслабване на икономиката, тъй като въвеждането на такава мярка би извадило десетки хиляди млади хора от трудовия пазар. Първоначалните социологически проучвания показваха подкрепа за идеята, но анализаторите смятат, че инициативата най-вероятно ще бъде отхвърлена.

Равенство и натоварване

Правителството на Швейцария заяви, че в момента армията и гражданската защита разполагат с достатъчно служители и няма нужда да се набират повече хора, отколкото са реално необходими.

Властите изразиха позиция, че макар задължителната военна служба за жените да може да бъде представена като стъпка към равенство между половете, тя на практика би натоварила допълнително жените. Те аргументират това с факта, че жените обикновено поемат по-голямата част от грижите за деца и близки, както и основните домакински задачи.

В изявление на правителството се посочва: "Тъй като равенството между половете в професионалния и обществения живот все още не е факт, въвеждането на задължителна служба за жените не би означавало реален напредък в тази посока."

Сегашният модел на служба

В момента младите мъже в Швейцария са задължени да преминат военна служба или да се включат в звената за гражданска защита. Онези, които отказват да служат, имат възможност да извършват алтернативна общественополезен дейност.

Гражданите, които решат изцяло да се откажат от служба, трябва да платят т.нар. такса за освобождаване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com