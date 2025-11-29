Домашна запеканка! Най-вкусната вечеря с каквото има в хладилника

Искате семейството ви да хапне нещо вкусно за вечеря, но не сте правили специален пазар, за да набавите необходимите продукти. Няма проблем - хладилникът крие тайни, които могат да се превърнат в най-приятното хапване на света. Стига добре да съчетаете храните, които са в него.

Предлагаме ви рецепта за домашна запеканка, която може да приготвите бързо и лесно, ползвайки традиционните продукти в хладилника.

Необходими продукти (примерно):

3–4 яйца

Мляко или сметана (около 50–100 мл, може и без)

Зеленчуци: домати, чушки, тиквички, спанак, гъби (каквото имате)

Месо/колбас: шунка, бекон, пилешко (по желание)

Сирене: кашкавал, сирене, пармезан

Подправки: сол, черен пипер, чубрица, магданоз

Начин на приготвяне:

Нарежете зеленчуците и месото на малки парченца.

В купа разбийте яйцата с малко мляко или сметана, добавете сол и черен пипер.

Загрейте тиган с малко олио или масло и запържете месото и зеленчуците за 3–5 минути.

Изсипете яйчената смес върху зеленчуците и леко разбъркайте.

Поръсете сиренето отгоре.

Готви на слаб огън, докато яйцата стегнат (около 5–7 минути). Ако искате, можете да сложите капак, за да се изпече равномерно.

Съвет: Може да направите запеканката и на фурна: 180°C за около 10–15 минути, докато се зачерви отгоре.

