Домашна запеканка! Най-вкусната вечеря с каквото има в хладилника

Искате семейството ви да хапне нещо вкусно за вечеря, но не сте правили специален пазар, за да набавите необходимите продукти. Няма проблем - хладилникът крие тайни, които могат да се превърнат в най-приятното хапване на света. Стига добре да съчетаете храните, които са в него.
Предлагаме ви рецепта за домашна запеканка, която може да приготвите бързо и лесно, ползвайки традиционните продукти в хладилника.
Необходими продукти (примерно):
3–4 яйца
Мляко или сметана (около 50–100 мл, може и без)
Зеленчуци: домати, чушки, тиквички, спанак, гъби (каквото имате)
Месо/колбас: шунка, бекон, пилешко (по желание)
Сирене: кашкавал, сирене, пармезан
Подправки: сол, черен пипер, чубрица, магданоз
Начин на приготвяне:
Нарежете зеленчуците и месото на малки парченца.
В купа разбийте яйцата с малко мляко или сметана, добавете сол и черен пипер.
Загрейте тиган с малко олио или масло и запържете месото и зеленчуците за 3–5 минути.
Изсипете яйчената смес върху зеленчуците и леко разбъркайте.
Поръсете сиренето отгоре.
Готви на слаб огън, докато яйцата стегнат (около 5–7 минути). Ако искате, можете да сложите капак, за да се изпече равномерно.
Съвет: Може да направите запеканката и на фурна: 180°C за около 10–15 минути, докато се зачерви отгоре.
