Ретро наслада: топчета от извара, както ги правеше баба

Леки, нежни и супер полезни кюфтенца, или топчета, които могат да гарнират по-стабилна вечеря, или да бъдат чудесното самостоятелно ястие, с което да се настроите за хубави дни!
Продукти:
извара - 250 г
грис - 2 с.л.
брашно - 3 с.л.
яйца - 2 бр. разбити
сода бикарбонат - 1/2 ч.л.
сол
черен пипер
галета - за овалване или брашно
Начин на приготвяне
Смесете изварата с гриса, брашното, разбитите яйца, содата за хляб, подправките и разбъркайте добре. Оформете малки овални кюфтета, които се овалват в галета или брашно и се изпържват в сгорещена мазнина. Така приготвените кюфтета с извара поднесете със салата и кисело мляко за вечеря или обяд, а за закуска ги поръсете с пудра захар.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com