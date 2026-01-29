Ретро наслада: топчета от извара, както ги правеше баба

Леки, нежни и супер полезни кюфтенца, или топчета, които могат да гарнират по-стабилна вечеря, или да бъдат чудесното самостоятелно ястие, с което да се настроите за хубави дни!

Продукти:

извара - 250 г

грис - 2 с.л.

брашно - 3 с.л.

яйца - 2 бр. разбити

сода бикарбонат - 1/2 ч.л.

сол

черен пипер

галета - за овалване или брашно Начин на приготвяне Смесете изварата с гриса, брашното, разбитите яйца, содата за хляб, подправките и разбъркайте добре. Оформете малки овални кюфтета, които се овалват в галета или брашно и се изпържват в сгорещена мазнина. Така приготвените кюфтета с извара поднесете със салата и кисело мляко за вечеря или обяд, а за закуска ги поръсете с пудра захар.

