Ямболска мусака в гювече-изненадваща съставка

Иван Звездев издава чудна рецепта

12 мар 26 | 14:21
Боряна Колчагова

Иван Звездев е ненадминат маестро в кухнята и на сайта си често пуска хубави български рецепти. За днес е избрал тази. Мусака в гювече, но се слага нещо неочаквано - кисело зеле.

Необходими продукти

500 г зелеви листа
1/2 глава кромид лук
2-3 ч.л. червен пипер
6 с.л. олио
За каймата
500 г свинска кайма
1/2 глава кромид лук
1-2 ч.л. червен пипер
1 ч.л. чубрица - по желание
1-2 щипки смлян черен пипер
сол на вкус
1 ч.ч. зелев сок
2-3 с.л. олио
За заливката
2 с.л. брашно
2 яйца
4 с.л. зелев сок

Начин на приготвяне

Нарязваме на ивички зелевите листа. Задушаваме ги за 10-15 мин. под капак, заедно с наситнения лук.

Поръсваме с червен пипер, при необходимост наливаме малко вода. Прехвърляме омекналото зеле в купа.

В същия тиган наливаме още олио, добавяме наситнения лук и каймата. Размесваме, докато каймата стане на гранулки.

Поръсваме с червен пипер, чубрица ( по желание ), черен пипер и сол на вкус.

В 4 гювечета разпределяме продуктите – плътен пласт зеле, след това кайма и отново зеле. Наливаме по 2-3 с.л. зелев сок във всяко гювече. Поставяме в студена фурна, печем около 30 мин. на 180 градуса.

Приготвяме заливката. Размиваме брашното с малко зелев сок, колкото да се размесят продуктите. Прибавяме яйцата, продължаваме да разбиваме с готварски тел.

Разпределяме заливката върху гювечетата, дозапичаме без капак за 10-15 мин. на същата температура.

Автор Боряна Колчагова

