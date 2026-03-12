Ямболска мусака в гювече-изненадваща съставка

Иван Звездев е ненадминат маестро в кухнята и на сайта си често пуска хубави български рецепти. За днес е избрал тази. Мусака в гювече, но се слага нещо неочаквано - кисело зеле.

Необходими продукти

500 г зелеви листа

1/2 глава кромид лук

2-3 ч.л. червен пипер

6 с.л. олио

За каймата

500 г свинска кайма

1/2 глава кромид лук

1-2 ч.л. червен пипер

1 ч.л. чубрица - по желание

1-2 щипки смлян черен пипер

сол на вкус

1 ч.ч. зелев сок

2-3 с.л. олио

За заливката

2 с.л. брашно

2 яйца

4 с.л. зелев сок

Начин на приготвяне

Нарязваме на ивички зелевите листа. Задушаваме ги за 10-15 мин. под капак, заедно с наситнения лук.

2

Поръсваме с червен пипер, при необходимост наливаме малко вода. Прехвърляме омекналото зеле в купа.

3

В същия тиган наливаме още олио, добавяме наситнения лук и каймата. Размесваме, докато каймата стане на гранулки.

4

Поръсваме с червен пипер, чубрица ( по желание ), черен пипер и сол на вкус.

5

В 4 гювечета разпределяме продуктите – плътен пласт зеле, след това кайма и отново зеле. Наливаме по 2-3 с.л. зелев сок във всяко гювече. Поставяме в студена фурна, печем около 30 мин. на 180 градуса.

6

Приготвяме заливката. Размиваме брашното с малко зелев сок, колкото да се размесят продуктите. Прибавяме яйцата, продължаваме да разбиваме с готварски тел.

7

Разпределяме заливката върху гювечетата, дозапичаме без капак за 10-15 мин. на същата температура.

