Балабанов избухна срещу ПП-ДБ: „Такава изродщина“ повече няма да бъде допускана

Народният представител от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов отправи остри обвинения към представители на коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ по време на изказване от парламентарната трибуна. Повод за реакцията му станаха последните разкрития по случая „Петрохан“ и дейността на училище „Космос“.

Балабанов постави въпроси към бившия премиер Николай Денков и депутата от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова, като поиска обяснения за ролята им около регистрацията и популяризирането на училището. Според него случаят показва сериозни проблеми, които трябва да бъдат изяснени от институциите.

„Денков къде е? Белобрадова къде е? Единият регистрира, другата рекламира“, заяви Балабанов в началото на декларацията си.

По думите му Николай Денков се опитва да се дистанцира от регистрацията на училище „Космос“, която според депутата е била извършена в последната му седмица като министър на образованието.

Балабанов посочи, че по информация от Министерството на образованието и науката в училището е била извършена проверка от специална комисия. При нея са установени редица пропуски и нарушения.

Според изложените данни част от документацията е била формално разработена, липсвала е пълна информация за проведените изпити, а в някои случаи са били издавани документи за завършен клас без необходимите доказателства за учебна дейност. В доклада се посочва още, че част от преподавателите не са имали необходимите професионални степени, а са се занимавали с дейности, свързани с т.нар. „природна психология“ и духовни практики.

По думите на Балабанов при проверката е установено и отсъствие на регистри за отсъствия на учениците, както и издаване на документи за образование без съответната документация.

„Документите са предоставени на прокуратурата“, заяви той.

В изказването си депутатът от ИТН твърди още, че лице с фамилия Калушев е водело деца от училището в хижа „Петрохан“, където според него са се провеждали дейности, описвани като „извисяване“.

Балабанов отправи критики и към депутата Белобрадова, като посочи, че училището е било популяризирано чрез страницата на фондацията „Майко мила“.

Според него таксата за обучение в училището е била в размер на няколко хиляди евро на дете, а родителите не винаги са били наясно как протича обучението.

В края на изказването си депутатът призова случаят да бъде изяснен напълно от институциите и заяви, че подобни практики не трябва да бъдат допускани. „Няма да допуснем повече такава изродщина в тази държава“, заяви Балабанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com