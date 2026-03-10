Любопитно

Отново. Кога местим досадните стрелки

За преминаването ни къвм лятното часово време

10 мар 26 | 14:58
На 29 март 2026 г. (неделя) България преминава към лятно часово време. В 03:00 часа стрелките на часовниците се местят с един час напред, което означава, че ще спим по-малко, но вечерите ще станат по-светли.

Смяната на времето се прави по решение на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 2001 г. Лятното часово време ще остане в сила до 25 октомври 2026 г., когато часовниците отново ще бъдат върнати с един час назад.

Идеята за местене на часовниците се появява още през XVIII век. През 1784 г. Бенджамин Франклин предлага на шега хората да стават по-рано, за да използват повече дневна светлина. Реално лятното часово време започва да се прилага по време на Първата световна война, когато държавите търсят начини да пестят енергия.

Днес практиката все още се използва в ЕС, въпреки че от години се обсъжда дали сезонната смяна на часа да бъде отменена. Много хора усещат ефектите от промяната – умора, разсеяност и нарушен сън в първите дни след нея.

През 2018 г. Европейската комисия предложи да бъде прекратена сезонната смяна на часовото време. Идеята получи подкрепа от Европейския парламент, но окончателно решение така и не беше взето.

Мария
преди 2 часа

Не разбраха ли за този голям период от смени на времето, че здравето вече изчезна?!! Трябва да се върнем към класическото време, т.е. повече да няма смяна на времето. Това ще оздрави всичко и всички! Разумът го подсказва, а не парите, властта, тънките сметки и заблуди.

Бай Гошо
преди 1 час

Мери нещо си недоклатена лелка щом харесваш зимното време. Всичко е по-хубаво когато се стъмнява късно.

Mery
преди 1 час

Бай тъпанар стъмва се по едно и също време все едно какво ще решат докладните канцеларски тапунгери. Разбра ли доклатен байчо.

Сиси
преди 58 минути

Тия европейски идиоти едно нормално астрономическо време не можаха да оправят , какво повече може да се иска от тях да управляват цяла Европа.Всипката им работа е такава смотана!Докога ще ни тормозят!

