Отново. Кога местим досадните стрелки

На 29 март 2026 г. (неделя) България преминава към лятно часово време. В 03:00 часа стрелките на часовниците се местят с един час напред, което означава, че ще спим по-малко, но вечерите ще станат по-светли.

Смяната на времето се прави по решение на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 2001 г. Лятното часово време ще остане в сила до 25 октомври 2026 г., когато часовниците отново ще бъдат върнати с един час назад.

Идеята за местене на часовниците се появява още през XVIII век. През 1784 г. Бенджамин Франклин предлага на шега хората да стават по-рано, за да използват повече дневна светлина. Реално лятното часово време започва да се прилага по време на Първата световна война, когато държавите търсят начини да пестят енергия.

Днес практиката все още се използва в ЕС, въпреки че от години се обсъжда дали сезонната смяна на часа да бъде отменена. Много хора усещат ефектите от промяната – умора, разсеяност и нарушен сън в първите дни след нея.

През 2018 г. Европейската комисия предложи да бъде прекратена сезонната смяна на часовото време. Идеята получи подкрепа от Европейския парламент, но окончателно решение така и не беше взето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com