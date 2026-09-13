Ето кога местим стрелките за лятното време
Това съобщиха от Българския институт по метрология
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Това съобщиха от Българския институт по метрология
За преминаването ни къвм лятното часово време
Смяната на времето разделя страните от ЕС, въпреки обещанието практиката да бъде премахната
Важна информация за влаковете
Промяната с един час може да не изглежда голяма, но може да нанесе поражения
Над 100 държави в света сменят времето
Сутрините и вечерите ни ще са тъмни и денят ще ни се струва по-кратък
Това трябва да стане в 04.00 часа след полунощ
Преходът към лятното часово време се осъществява с цел да се спести енергия
Част от хората се опитват да привикнат към новото време, лягайки си един час по-рано
Настоящият месец март е периодът, в който правим тази промяна
Предстои смяна на часовото време
Тази нощ пак сменяме времето
Няма изгледи скоро да се премахне сезонната смяна на часа
През 2021 г. може би за последен път ще има смяна на времето
Стрелките блокират често, казва ватманката
Тази нощ преместваме часовниците с час назад. Причината е, че преминаваме към зимното часово време и така в неделя ще имаме възможност да спим с час п...
На 27 март местим стрелките на часовниците си с един час напред. Лятното часово време за 2016 г. се въвежда в 3 часа на 27 март и е в сила до 4 часа н...
Двама крадци, баща и син, от Нова Загора задигнаха два електромотора, които задвижват стрелките на местната ж.п. гара. Кражбата е изключително нагла и...
Ямбол. Задължително трябва да бъде прекратена практиката с ръчно регулиране на стрелките по ЖП гарите, каза министърът на транспорта, информационните...