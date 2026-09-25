Известен лекар с много любопитно разкритие за Гунди

Известният наш лекар Христо Мазнейков разказа в профила си във фейсбук интересен свой разговор с последния шеф на Държавна сигурност, който дошъл при него да се оперира. Темата била истината за принадлежността на Георги Аспарухов към ДС. Ортопедът поставя под сериозно съмнение разказаното в "Гунди - Легенда за любовта", като според него дори Аспарухов е живеел с ТВ говорителка, вместо с жена си. Д-р Мазнейков пише:

"По повод филма за Гунди искам да разкажа една случка от моята клинична практика.

Тук искам да Ви разкажа много интересен случай от моята медицинска практика. Идва за преглед много изискан достолепен господин, който ме попита дали ми е харесал филма за Гунди. Каза ми, че съм оперирал цялото му семейство и сега трябва да оперирам и него.

Аз му отговорих, че независимо, че съм от ЦСКА , много уважавам Гунди и имам негов портрет в моя кабинет. Филма приемам като художествена измислица тъй като Гунди беше комсомолски секретар и никога не е бил атакуван от ДС, или другата измислица Левски отива за мач в Милано с Милан и се разхождат за срещи с ръководството на Милан. Човека се усмихна и каза : ВИЖТЕ Д-Р МАЗНЕЙКОВ АЗ СЪМ ПОСЛЕДНИЯ ШЕФ НА ДС. НА НАС НИ БЕШЕ ЗАБРАНЕНО ДА ВЕРБУВАМЕ ХОРА ОТ ДС, А ГУНДИ БЕШЕ МАЙОР ОТ ДС, ЖЕНА МУ СЪЩО БЕШЕ СЛУЖИТЕЛ НА ДС.

Попитах , а срещите в Милано с представители на Милан. ОТГОВОРИ НЕВЪЗМОЖНО ВИНАГИ С ОТБОРА ИМАШЕ ПО 1 ИЛИ 2 СЛУЖИТЕЛИ НА ДС И НИКОЙ НЕ МОЖЕШЕ ДА МРЪДНЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ.

Наскоро и шефа на един от отделите на ДС Димитров с прякора Гестапото също потвърди, че Гунди е бил служител на ДС. Другото което беше тайна е че Гунди не живееше с жена си , а с известна тв говорителка и едва ли е имал някаква легенда за любовта.

Независимо от това Гунди беше звезда в България с най-високо класиране за Златната топка от българите, но само една година. Да не забравяме, че в ония соц год много футболисти от соц държавите станаха носители на Златната топка като се започне от Яшин, Беланов , Блохин, Йозев Масопуст , имаше унгарци и т.н. Нашия Жеков е бил 9 , а Гунди 8. Това е трябва да се говори и пише истината особено във време когато все още има живи много хора които познават Гунди.

И на финала Гунди и Ламбо , след това и Батето бяха иконите на соца. Гунди караше Мерцедес, след това Алфа Ромео и т.н. Хората от онова време знаеме как се случваше това."