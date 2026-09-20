Спортният министър разкри зловещи игри със спортните бази. Огромни загуби

Открихме тотална безстопанственост в спортните бази, а ярък пример е тази в „Красна поляна“. Тя е държавна собственост, използвана без плащане на наем. Ползвателите бяха доста - всички са бизнеси, занимаващи се с паркинг, автосервиз, заведения за хранене, цехове за производство. Казаха ни да не се занимаваме - от години било така. От десетилетия установихме че договори е нямало. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в студиото на „На фокус“ с Лора Крумова.

„Загубите са огромни. Става дума за неплащане на наеми, не просто такива под пазарната цена. В Зимния дворец в София установихме подобен казус - там са спрени всички плащания в брой. За година с 800% са увеличени приходите, но състоянието му остава трагично“, допълни Керязов.

Министърът съобщи, че е получавал обаждания, че от години положението с базите е такова и затова няма смисъл да се занимава с тях. Тези думи обаче са го накарали да се мотивира още повече да разреши казуса. „Към Министерството на спорта има външни дружества - „Академика“ и „Сердика спортни имоти“. Управителят на първото подаде заявление за напускане, като каза, че имал семейство, а нещата са много отговорни. Казаха ми, че ще получа обаждане за базите в Септември и Петрич, но това още не се е случило. Подали сме информация до прокуратурата за откритите нередности в държавните спортни имоти“, обясни Керязов.

Той изтъкна 6 случая на ползватели на спортни бази, които са били в нарушение. „Проверките продължават. Някои договори са преустановени, включително и в тотото, където има такъв за реклама. Други обаче не могат да бъдат спрени, като пример са тези в Зимния дворец и в Националната спортна база. Загубата на доверие е сред най-сериозните последици. Ако не покажем, че можем да управляваме добре имотите, не би трябвало да искаме повече пари от данъкоплатеца“, смята министърът.

Относно базата в Белмекен Керязов съобщи, че собственикът е бил принуден да я отдава поради финансови затруднения. „Това е несъвместимо с професионалните спортисти и графиците им. Затова искаме да направим ремонт, в момента правим технически проект. Искаме вложените от нас средства в спортовете да се върнат в базите“, уточни той.

„Министерството на младежта и спорта подготвя нов Закон за физическото възпитание и спорта, с който да бъде засилен контролът върху спортните федерации и клубовете и да се ограничи практиката фиктивни структури да участват в избора на ръководства“, разкри Керязов.

Той призна, че в част от спортните федерации има сериозни проблеми, но подчерта, че състезателите не трябва да стават заложници на вътрешните конфликти. „Още с встъпването си в длъжност казахме, че спортистите няма да бъдат намесвани в тези скандали и не бива да бъдат“, заяви Керязов.

Министърът беше категоричен, че проблемите около Българската федерация по вдигане на тежести няма да попречат на Карлос Насар да участва на предстоящото Световно първенство в Китай. По думите му проблемът с лиценза на федерацията все още не е окончателно разрешен, тъй като има процедура по обжалване.

Керязов подчерта, че Министерството на младежта и спорта няма да определя кой трябва да оглавява отделните федерации. „За нас не е важно кой ще бъде президент. За нас е важно да няма напрежение и състезателите да участват на големите спортни форуми. Самата федерация ще реши кой и по какъв начин ще бъде управляван“, каза той.

Според министъра част от конфликтите в българския спорт се дължат и на пропуски в действащото законодателство. Той даде за пример вдигането на тежести, където по думите му проблемите не са от последните година-две, а се трупат повече от десетилетие. Затова ведомството подготвя нов Закон за физическото възпитание и спорта. Една от основните промени ще бъде насочена към т.нар. „кухи клубове“ - структури без реална спортна дейност, които въпреки това могат да участват в управлението на федерациите и в избора на техните президенти.

Предвижда се държавата да упражнява по-сериозен контрол както върху федерациите и изразходваните от тях средства, така и върху реалната дейност на спортните клубове. „Не е тайна, че има клубове, които нямат абсолютно никаква дейност“, заяви министърът.

По думите му проектът трябва да бъде предложен за обществено обсъждане до края на септември, след което да бъде внесен в Народното събрание. Амбицията е промените да бъдат приети до края на годината.

Друга от идеите, които Керязов защити, е връщането на ежедневната гимнастика за учениците и поставянето на физическото възпитание наравно с останалите учебни предмети. Министърът посочи, че приема темата лично и припомни, че още преди шест години е работил по подобна инициатива в Ямбол.

Според него големият проблем е, че в началния етап на образованието физическото възпитание невинаги се води от специалисти, а част от училищата нямат необходимата спортна база.

„Първият сблъсък на детето със спорта и с държавната институция му показва, че спортът не е важен. По-важно е да четем, да пишем, да смятаме, а спортът може да почака. Не, не е вярно – спортът не може да почака“, заяви Керязов.

По думите му, както придобиването на знания е съществена част от развитието на детето, така не трябва да бъде подценявана и физическата активност. „Както знанията не могат да почакат, така и движението не може да почака“, подчерта министърът.

Керязов заяви, че ще работи за равнопоставеност на часовете по физическо възпитание и спорт с останалите предмети. Според него успехът на спортното министерство не трябва да се измерва единствено с медалите от големите международни състезания, а и с това колко деца спортуват и каква спортна инфраструктура им е осигурена.

Керязов потвърди, че традиционната „Нощ на звездите“ ще се проведе на 5 декември. Този път обаче той възнамерява да присъства като част от публиката.