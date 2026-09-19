Роналдо прави едно нещо, което другите не знаят

Спортният диетолог Джони Ондина разкри, че тайната на диетата на Кристиано Роналдо не се крие в екзотични храни, а във фактор, който повечето хора не притежават. Специалистът описва храненето на 41-годишния португалски национал като доста скучно и без големи тайни, базирано на храни, които всеки може да има у дома. Но има нещо съществено.

„Тайната на диетата на Кристиано Роналдо е съставка, която 90% от нормалните хора или елитните спортисти нямат, а именно постоянството“, заяви той, цитиран от „Ас“.

След успешна кариера от над две десетилетия Роналдо разчита на методи, които доказано му носят резултати: „Често се базираме на магически решения и неща, които ни казват в социалните мрежи, докато пренебрегваме основата на постоянството.“

Ондина подчертава, че диетата на играча се състои от „естествени неща“, за разлика от тенденциите, които много млади хора следват. „Проблемът е, че има 18-годишни момчета, които купуват хималайска сол или са прочели в социалните мрежи, че ако постят петнадесет дни, ще вкарат гол от ъгъла, а не е така“, обясни той.

„Това, което трябва да се опитаме да имитираме, е, че 95% от деня му е здравословно хранене, а 5% е различно. Смятам, че процентът за останалата част от населението е различен“, заключи диетологът, подчертавайки баланса като ключ.

Разкрит е и предбрачният договор на суперзвездата

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са подписали предбрачен договор ден преди тайната си сватбена церемония, съобщават португалски медии.

Двойката се е венчала миналия месец на интимно тържество в зашеметяващото си имение на стойност £30 милиона в ексклузивния район Кинта да Мариня в Кашкайш, Португалия.

На сватбата не е присъствала дори майката на Роналдо, Долорес. Поканени са били само четирима свидетели и децата на двойката. Футболната легенда, чието състояние се оценява на милиарди, е на 41 години, а бившата продавачка в магазин на Gucci, Джорджина, е на 32. Двамата са заедно от десет години, след като се запознават в Мадрид.

Въпреки че церемонията е пазена в пълна тайна, изображение на брачното им свидетелство беше публикувано. От него става ясно, че двойката е подписала предбрачно споразумение в нотариална кантора в Лисабон на 10 август – ден преди да си кажат „да“. Според португалския вестник Jornal de Noticias, който първи разкри детайлите, липсата на семейството е била умишлена, предаде БНР.

Къде е уловката

Какво гласи предбрачният договор?а режим на „separacao de bens“, или „разделяне на активи“. Това означава, че ако връзката им някога приключи, Джорджина няма да има право на половината от богатството, натрупано по време на брака.

Вместо това всеки актив ще бъде собственост на този, който го е спечелил или придобил. В случай на развод всеки от двамата ще си тръгне с това, което се води на негово име, като ще се делят само активите, изрично регистрирани на името и на двамата.

1 млрд паунда е състоянието на Кристияно Роналдо

Състоянието на Кристиано Роналдо надхвърли £1 милиард по-рано тази година, а бизнес империята му е впечатляваща. Тя включва интереси в хотели и фитнес зали, падел клуб, собствена модна марка и филмово студио.

Освен това Роналдо притежава невероятна колекция от автомобили на стойност £22 милиона, луксозни имоти за над £60 милиона, частен самолет и яхта. Всичко това е в допълнение към огромната му заплата от £488 000 на ден в Ал Насър.

Предбрачният договор ще защити както съществуващото му богатство, така и бъдещите му приходи. Джорджина също има свои доходоносни проекти, включително кариера на модел, актриса, модна марка и популярни канали в социалните мрежи.

Според публикации в Португалия, цитирани и от „Marca“, споразумението ѝ гарантира солидна издръжка от £85 000 на месец в случай на раздяла. Тази клауза е договорена след раждането на дъщеря им Алана с цел да се защити финансовата сигурност на Джорджина и децата.

Твърди се също, че луксозното имение на Роналдо за £5 милиона в престижния район Ла Финка в Мадрид е записано на името на Джорджина.

Мащабен ход - може да стане съсобственик на Ал Насър

Кристиано Роналдо може да направи следващата голяма крачка в отношенията си с Ал Насър и да се превърне от водещ футболист в един от собствениците на саудитския клуб. Според информация на DAZN Portugal португалецът участва в подготовката на оферта за придобиването на Ал-Насър.

41-годишният нападател е част от група от общо петима потенциални инвеститори. Според информацията всеки от тях възнамерява да вложи най-малко 92 милиона евро в евентуалната сделка.

Ако плановете бъдат реализирани, това би означавало нов етап в кариерата на Роналдо, който вече близо четири години е една от централните фигури не само в Ал-Насър, но и в развитието и популяризирането на саудитския футбол.

Португалецът пристигна в Рияд през декември 2022 година, след като преди това носеше екипите на Спортинг, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус.

Роналдо е петкратен носител на "Златната топка“ и петкратен победител в Шампионската лига. С националния отбор на Португалия той триумфира на Европейското първенство, а към колекцията си добави и две титли от Лигата на нациите.

Евентуалното придобиване на дял в Ал-Насър би променило значително ролята му в клуба. Роналдо вече няма да бъде само най-разпознаваемото име на терена, а би получил и директно участие в собствеността на отбора, с който е свързан от края на 2022 година.

На този етап става дума за подготвяна оферта, а не за финализирана сделка. Предстои да стане ясно дали намеренията на Роналдо и останалите инвеститори ще доведат до реална промяна в собствеността на Ал-Насър.

Кои са кандидатите за съдружници

Португалското издание A Bola разкри, кои са кандидатите за съдружници на мегазвездата Кристиано Роналдо за покупката на Ал-Насър. Посочва се, че кандидатите за съдружници на Роналдо са собственикът на Милан Джери Кардинале, както и бизнесмените Ибрахим Ал-Мухаидиб, Мохамед Ал-Хураиджи и Шараф Ал-Хаири. Допълва се, че четиримата вече подготвят официално предложение за закупуването на клуба пред Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. Уточнява се, че идеята е ключовата роля да поемат Роналдо и директорът на RedBird Capital Partners Кардинале. Отбелязва се още, че процесът по покупката вече е в най-критичната и деликатна фаза.

Представители на RedBird Capital и консорциума трябва да проведат среща с ръководството на Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия в близките 48 часа. Изходът от тази среща ще определи и развоя на преговорите.

Ако от Държавния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия се съгласят на такава сделка, процесът ще продължи.