Наш знаков еврошампион от месеци стои без заплата

Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев е принуден да работи като доставчик на бърза храна и шофьор, за да се издържа по време на подготовката си за предстоящото Световно първенство в Китай.

В свое интервю тежкоатлетът от Русе разкрива критичното финансово състояние на националния отбор заради продължаващите съдебни спорове за управлението на родната федерация.

Русев споделя, че състезателите не са получавали възнаграждения от месеци. За последно Министерството на младежта и спорта е осигурило средства по проекти преди европейското първенство в Грузия, когато щангистите са взели по две-три заплати.

"Оттогава досега не съм получавал нито стотинка от държавата или откъдето и да било. Наложи се дори заради тази причина да започна работа", признава световният медалист.

За да свързва двата края, се налага да пътува до София, където работи като шофьор и куриер на храна. Той е започнал допълнителната си дейност още през юли, след участието си в германската Бундеслига.

Въпреки че е сред най-титулуваните ни състезатели след Карлос Насар, Русев изпитва сериозни трудности при намирането на спонсори. По думите му повечето компании предлагат единствено екипировка срещу реклама, но не и реална финансова подкрепа, от която спортистите имат остра нужда.

"Единствено "Медика" ми помага със средства и с храна, а и детето ми е в тяхната градина", обяснява русенецът.

Подготовката за шампионата в Китай преминава при тежки условия, без пълноценно възстановяване и правилно хранене. Националите разчитат на лагер във Варна, осигурен по-рано през годината.

Здравословното състояние на Русев също е компрометирано - през лятото е получил травма на предмишницата, а в момента има съмнения за киста на ръката. Очаква се точната диагноза да бъде поставена от германския специалист д-р Клаус, който предстои да пристигне в Русе.

Ако управлението на федерацията се стабилизира и Асен Златев бъде утвърден като президент, щангистите очакват да получат натрупаните си близо десет заплати. Русев отправя директен призив към Пламен Братойчев да оттегли съдебните си искове срещу решенията на общото събрание.

"Ако може господин Пламен Братойчев да не обжалва решението на съда и да остави нещата да си вървят, защото има състезатели, които се борят за медали за държавата, а той ни пречи да провеждаме нормална подготовка", категоричен е шампионът.

Въпреки липсата на средства и травмите, групата от пет-шест национали, сред които Христо Христов, Денис Данев и Иван Димов, продължава да тренира с амбицията за класиране в челната шестица на предстоящото първенство.