Еврошампион от Албания избра София
Измир Смаджай благодари на Добромир Карамаринов за поканата да се готви в столицата ни за Токио
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Измир Смаджай благодари на Добромир Карамаринов за поканата да се готви в столицата ни за Токио
Еврошампионът не можа да вкара на Украйна
Шампион на Европа може да заеме мястото на Дъстли Мюлдер в дясната зона на защитата на "Левски". Чистката в "Панатинайкос" е на път да прати на "Герен...