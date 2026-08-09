Дронът край Кардам разпали тежки подозрения. Нов сценарий!

Взривът на дрон край Кардам отвори и много по-тревожен сценарий от случайно отклоняване на украински апарат. Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев смята, че най-вероятната версия остава украински дрон, засегнат от електронна война и манипулиране на GPS сигнала, но предупреди, че не бива напълно да се изключва и операция под "фалшив флаг".

Само два дни по-рано литовският министър на отбраната Робертас Каунас съобщи, че според разузнавателна информация Русия обмисля използването на пленени украински дронове за провокации в Балтийския регион.

Тагарев отправи и тежка критика към българската противодронова защита, като предупреди, че при продължаване на войната подобни случаи ще има отново.

Дрон с бойна част до критичен газопровод

Тагарев обърна специално внимание на мястото, където апаратът се е взривил. По думите му дронът е носел бойна част, макар и малка, и е паднал в непосредствена близост до компресорни станции от газопровод, който има значение не само за страни от ЕС, но и за снабдяването на Украйна с газ през зимата.

Инцидентът край Кардам стана на 8 август, когато безпилотен апарат навлезе в българското въздушно пространство и се взриви след падането си на наша територия. Няма пострадали и не са нанесени поражения по критичната инфраструктура.

Литва вече предупреди за "фалшив флаг"

Вторият сценарий, който Тагарев поставя на масата, идва на фона на конкретно предупреждение от Вилнюс. На 6 август литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви, че разузнавателните служби на страната смятат, че Русия разглежда възможността да използва пленени украински дронове за провокации срещу Балтийския регион.

Според литовската оценка целта на подобна операция под "фалшив флаг" би могла да бъде разколебаване на НАТО и отслабване на подкрепата за Украйна. Кремъл отхвърли подобни предупреждения като опит да се оправдае милитаризацията срещу Русия.

Тагарев подчерта, че този сценарий е по-малко вероятен за случая в България, но според него не трябва да бъде изключван на този етап.

Усилихме защитата, но пак не реагирахме

Бившият министър атакува и състоянието на българската отбрана. Той припомни, че след няколко случая с руски дронове в Румъния българските власти обявиха засилено наблюдение на въздушното пространство и разполагане на допълнителни средства.

Въпреки това при случая край Кардам България не е успяла да реагира предварително. Според Тагарев това показва ограниченията на системите, на които страната продължава да разчита. "Това, че разчитаме в България изцяло на съветска техника, особено на тези радари, не ни върши никаква работа спрямо съвременните заплахи за нашата сигурност", заяви той.

Можело е да се установи дали GPS сигналът е манипулиран

Тагарев посочи, че съществуват технически средства, чрез които може да се установи дали в даден район е имало заглушаване или манипулиране на GPS сигнали.

Според него България вероятно не е инвестирала достатъчно в подобни специализирани способности и затова сега възможностите за анализ и реакция са ограничени.

"Преди около година казах, че е само въпрос на време дрон да навлезе и в нашето въздушно пространство, така че със сигурност ще имаме и следващи случаи при продължаване на войната", предупреди Тагарев.