Дронът паднал в слънчогледова нива, щети няма

Няма причини за притеснение след инцидента с дрона, който тази сутрин навлезе в българското въздушно пространство край границата с Румъния. Това заяви областният управител на Добрич Руслан Томов, който посети мястото на взрива.

По думите му летателният апарат се е самовзривил и е паднал в слънчогледова нива, без да причини поражения по инфраструктурата или земеделската площ. Движението през граничния пункт продължава нормално и не са въведени ограничения.

Военни изследват останките

След сигнала на Гранична полиция още сутринта в района са пристигнали служители на Министерството на отбраната. На място е и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, а специалистите извършват оглед и работят по установяването на типа на безпилотния апарат.

Към момента няма информация за пострадали, пожар или материални щети. Дронът е паднал на българска територия в района на Генерал Тошево, в близост до газова инфраструктура, но по нея също няма поражения.

Следят района по-внимателно

По-рано премиерът Румен Радев обяви, че след свалянето на три дрона "Шахед" от румънските Военновъздушни сили преди около две седмици България е усилила радиолокационното покритие и наблюдението в североизточната част на страната.

"Прави се всичко възможно да се установи типът на дрона", заяви Радев. По думите му предприетите мерки след инцидентите в Румъния включват допълнителни възможности за наблюдение на въздушното пространство.

Засега остава неизвестно какъв точно е апаратът и откъде произхожда. Най-важното към този момент е, че инцидентът не е причинил човешки жертви или щети, а обстановката край границата остава спокойна.