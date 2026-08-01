Службите с предупреждение за самолетите в Безмер

Жителите на ямболското село Безмер са призовани към повишена бдителност след пристигането на първите американски самолети във военната авиобаза наблизо. Според кмета Росен Русев предупреждението е отправено от службите, които са разговаряли с него. Местните хора трябва да обръщат внимание на непознати лица и необичайно чуждо присъствие. На този етап няма информация за конкретна заплаха.

За необходимостта от повече внимание са уведомени и собствениците на магазини, заведения и други търговски обекти в селото. Кметът допуска, че при промяна на обстановката могат официално да бъдат въведени и по-строги мерки за сигурност.

От петък в авиобаза „Безмер“ са пристигнали два от очакваните американски самолети цистерни. Народното събрание разреши временното пребиваване на до осем машини „Боинг КС-135“, техните екипажи, до 250 американски военнослужещи, летищно оборудване, лично оръжие и боеприпаси. Разполагането е разрешено за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. и е предназначено за подкрепа на американски операции в Близкия изток.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков подчерта, че става въпрос за временно пребиваване, а не за постоянно базиране. Летище „Безмер“ е определено като съоръжение за съвместно използване по споразумението за сътрудничество в отбраната между България и САЩ от 2006 г.

Решението предизвика недоволство сред част от хората в Безмер и съседните населени места. Жители вече организираха два протеста, а срещу разполагането на самолетите беше събрана и подписка. Засега няма информация дали след пристигането на първите машини ще последва нова демонстрация.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че задачата на ведомството е да осигури нормалния престой на американските сили и да сведе до минимум рисковете за населението. Той призна, че притесненията сред местните хора са разбираеми, но властите уверяват, че са предприети необходимите мерки за безопасност.