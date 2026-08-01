Общество

Километрично задръстване в Кресненското дефиле!

Аварирала цистерна блокира движението

Километрично задръстване в Кресненското дефиле!
Снимка: о
01 авг 26 | 10:28
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Сериозно задръстване се е образувало тази сутрин в Кресненското дефиле, след като аварирала цистерна е блокирала движението по главен път Е-79, съобщава GlasNews.bg.

По-рано беше съобщено и за инцидент с два товарни камиона в района, който допълнително затрудни трафика.

Снимки от мястото показват дълги колони от леки автомобили и тежкотоварни камиони. По думите на очевидци движението в участъка е почти спряло, а опашката се простира на стотици метри.

Към момента няма официална информация колко време ще продължи затруднението. По първоначални данни няма информация за пострадали хора.

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На място се очаква полицейски екип да извърши оглед и да установи точните обстоятелства около инцидента, след което движението ще бъде поетапно възстановено.

Шофьорите, които пътуват по маршрута през Кресненското дефиле, е добре да предвидят сериозно забавяне и да следят информацията на компетентните институции за актуалната пътна обстановка.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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