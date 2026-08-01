Километрично задръстване в Кресненското дефиле!

Сериозно задръстване се е образувало тази сутрин в Кресненското дефиле, след като аварирала цистерна е блокирала движението по главен път Е-79, съобщава GlasNews.bg.

По-рано беше съобщено и за инцидент с два товарни камиона в района, който допълнително затрудни трафика.

Снимки от мястото показват дълги колони от леки автомобили и тежкотоварни камиони. По думите на очевидци движението в участъка е почти спряло, а опашката се простира на стотици метри.

Към момента няма официална информация колко време ще продължи затруднението. По първоначални данни няма информация за пострадали хора.

На място се очаква полицейски екип да извърши оглед и да установи точните обстоятелства около инцидента, след което движението ще бъде поетапно възстановено.

Шофьорите, които пътуват по маршрута през Кресненското дефиле, е добре да предвидят сериозно забавяне и да следят информацията на компетентните институции за актуалната пътна обстановка.