Кресненското дефиле блокира. 15 километра се минават за два часа
Трафикът към Гърция е изключително тежък, а Пътна полиция съветва шофьорите да използват маршрута през Банско и Гоце Делчев
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Трафикът към Гърция е изключително тежък, а Пътна полиция съветва шофьорите да използват маршрута през Банско и Гоце Делчев
Тапата е километрична, жегата - над 45 градуса
Аварирала цистерна блокира движението
АПИ предприема извънредната организация заради очакваните колони в края на почивните дни
Колоната започва още от Симитли, а пътуването до Кресна отнема повече от час и половина
По направлението преминават около 1000 автомобила на час, при капацитет за приблизително 700
Липсват и добри анализи
Христо Димитров - мъжът, който събира времето в шепи
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут
Обходен път слага край на задръстванията в града
Километрично задръстване
Колоните от София за празниците тръгнаха
Километър от нея стига глагозамайваща сума
Пожар създаде голям проблем
Над 24 ч. вече в района вали дъжд, нивото на река Струма се е вдигнало осезаемо
ТИР и лек автомобил се удариха
Пожарът е в труднодостъпна местност
За отсечката от 23 км от години спорят еколози и пътни експерти
Гъвкави ограничители се монтират по осевата линия на ГП Е-79 в Кресненското дефиле
Движението е затворено и в двете посоки