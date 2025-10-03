Трагедия в Кресненското дефиле. Човек загина рано сутринта

Един човек е загинал при катастрофа на Кресненското дефиле около 7 часа тази сутрин.

По първоначална информация челно са се сблъскали тир, тежкотоварен камион и малък микробус с около 8 човека в него. Предполага се, че те са пътували за Гърция.

Камионът е идвал от Сандански към Благоевград, съобщи БНТ.

Според шофьора на тежкотоварния камион бусът се е движил в насрещното право към тира. Предполага се или че водачът на буса е заспал, или е поднесъл заради лошото време в района. Всички пътници от буса са настанени в спешното в Благоевград с несериозни травми.

Ограничено е движението при км 390 на път I-1 Благоевград-Кресна поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: път II-19 Симитли- Гоце Делчев и III-198 Гоце Делчев-Марино поле-АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

