Революция с кадастъра. Най-чаканата промяна

Най-накрая се случи – промяната, която граждани, бизнес и администрация очакваха от години, вече е реалност. Агенцията по геодезия, картография и кадастър въведе нова система за онлайн записване на часове в най-натоварените си служби в страната – стъпка, която буквално преобръща начина, по който се работи с кадастъра.

София област, Пловдив, Варна и Бургас вече работят по новия модел, а първите реакции са категорични: край на безкрайните опашки, край на сутрешните струпвания пред гишетата, край на хаоса. За първи път гражданите могат да избират удобен ден и час, да планират ангажиментите си и да получат предвидимо обслужване – нещо, което доскоро звучеше като мечта.

Кадастърът влиза в нова ера

2025 г. се оказа повратна за АГКК. Институцията отчете рекорден обем обработени услуги – цели 830 000, от които над 311 000 са изменения в кадастралния регистър, а 46 000 – проекти за промени в кадастралната карта.

Това не е просто статистика. Това е доказателство, че дигитализацията вече не е лозунг, а реална трансформация. Автоматизацията на процесите, по-строгият вътрешен контрол и новата организация на работа доведоха до рязко намаляване на забавянията – проблем, който години наред тормозеше потребителите.

Надграждането на КАИС и въвеждането на сигурна електронна идентификация чрез КЕП отвориха вратата към още повече онлайн услуги. Все повече хора получават документи и резултати без да стъпват в офис – бързо, удобно и напълно електронно.

Пълен достъп до Имотния регистър – революция за нотариуси, юристи и граждани

Една от най-съществените промени е стартираният процес за осигуряване на достъп в реално време до Имотния регистър.

Това означава по-бързи проверки на актове за собственост, по-малко грешки, по-малко забавяния и по-голяма сигурност при сделки.

Приетите през октомври изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър официално превърнаха електронния документ в основен инструмент. Хартиените папки, подпечатани копия и безкрайните разпечатки постепенно остават в миналото.

По-малко измами, повече сигурност

АГКК вече е активен участник в мерките за превенция на имотни измами – тема, която през последните години стана болезнено актуална.

С по-добра свързаност между регистрите, по-строги проверки и дигитални следи, рискът от злоупотреби намалява.

Паралелно с това Агенцията засилва международното си присъствие – България вече е част от глобалния разговор за модерни кадастрални системи и дигитална трансформация.

Какво означава всичко това за хората?

По-малко чакане.

По-малко нерви.

По-малко бюрокрация.

Повече прозрачност.

Повече сигурност.

Повече време за истински важните неща.

Новата система за онлайн записване е само първата стъпка от по-голяма промяна – промяна, която най-накрая поставя гражданите в центъра на услугите.

Най-смелият скок

Кадастърът, който години наред беше символ на бавни процедури и административни препятствия, днес прави най-смелия си скок напред.

И този път – хиляди наистина имат повод да ликуват.

