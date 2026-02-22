Костадинов притисна министри. Иска обяснения за US-самолетите

Искаме спешно изслушване на министри за американските военни самолети на летище „Васил Левски“. Това се прави само при война, каза Костадин Костадинов

Безпрецедентна ситуация, при която летище „Васил Левски“ беше затворено и използвано от американски военни самолети, е поводът „Възраждане“ да поискаме спешно изслушване в парламента на отговорните министри.

„Тъй като ние не можем да се основаваме на слухове, незабавно поискахме изслушване на министър-председателя, министъра на външните работи, министъра на отбраната и министъра на транспорта в парламента.“, заяви председателят на „Възраждане“, Костадин Костадинов.

Той подчерта, че използването на летището от чужди военни самолети няма аналог в новата история на страната и поражда сериозни въпроси за националната сигурност.

„Летището в София беше на практика окупирано от американски военни самолети - нещо, което се случва за първи път в историята. Има тревожни слухове за това, че ще бъде използвано за удари срещу Иран. Дори и да няма удари обаче, е абсолютно недопустимо ползването и затварянето на най-голямото гражданско летище в България от военни самолети, на всичкото отгоре чужди. Това се прави само при война.“, заяви Костадинов.

„Знаем, че разрешението е дадено от правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, но новият кабинет на Радев и ПП-ДБ може да го отмени - нещо, за което „Възраждане“ настоява.“, припомни той и предупреди, че евентуално използване на България като военен плацдарм носи риск страната ни да стане цел.

„Ако има война срещу Иран и България бъде използвана като плацдарм, страната ни е заплашена от напълно легитимен ответен удар. Ако има ракетна атака срещу София, чия ще бъде отговорността? Не можем да виним Иран - той ще бъде принуден да се защити“, каза той.

„Ако Радев и ПП-ДБ не наредят на своето правителство да изведе американските военни самолети от страната ни, рискуваме война в България. Отговорността в този случай ще бъде обща на ГЕРБ, ДПС, Радев, ППДБ, АПС, БСП и ИТН“, заяви Костадинов.

На този фон той информира и за проведената му среща с иранския посланик в България: „В сряда имах честта да посрещна в моя кабинет в парламента Н. ПР. Алиреза Ирваш, посланик на Иран в България“, каза Костадинов и уточни как е протекъл диалогът: „Разговаряхме близо час за връзките между нашите страни, за далечните общи корени на нашите народи, за националните интереси, за търговия, геополитика и всичко останало“, допълни той.

Преди това е била проведена среща между дипломата и групата за приятелство с Иран в парламента, оглавявана от народния представител от „Възраждане“ Златан Златанов. Костадинов определи Иран като държава с дълбоко цивилизационно значение.

„Иран е много повече от държава. Иран е бивша империя, нещо повече дори - Иран е цивилизация. Десетилетия наред той показва как може да се оцелява и развива независимо от обстоятелствата в една доста враждебна международна среда“, заяви той.

В знак на уважение към иранската култура и история в сряда в Народното събрание ще бъде открита тематична изложба: „Водени от уважението си към една от най-древните държави в света, идващата сряда ще открием в Народното събрание изложба, посветена на иранската култура и история“, съобщи Костадин Костадинов.

