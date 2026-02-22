Синдикат атакува министрите: Могат да направят непоправими бели!

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов отправи остри критики към част от министрите в настоящия кабинет, заявявайки пред БНР, че изпитва „куп притеснения“ за някои от участниците в управлението. По думите му комбинацията от незнание, управленска неподготвеност или идеологически крайности може да доведе до решения с тежки и трудно поправими последици.

Той подчерта, че опасенията му са особено сериозни в началото на новия европейски бюджетен период, когато страната трябва да взема стратегически финансови решения, а правителството носи краткосрочна отговорност.

Манолов направи паралел с Плана за възстановяване и устойчивост, като посочи, че „белите бяха направени и досега не могат да бъдат поправени“. Според него рискът от повторение на подобен сценарий не е изключен, особено при служебен кабинет с ограничен времеви хоризонт.

Партиен етикет и бюджетен риск

Синдикалният лидер отбеляза, че настоящото правителство носи ясен партиен етикет, което според него изключва възможността за спокойствие и широк обществен консенсус. По думите му технически приемането на нов бюджет е възможно, но само при сериозно политическо съгласие, което в предизборна обстановка изглежда трудно постижимо.

Той предупреди, че при предишни подобни ситуации парламентът е изпадал в популистки упражнения, а резултатите не са били добри в дългосрочен план. Манолов заяви, че рядко подобни ходове носят устойчиви ползи за обществото.

Заплати, цени и липса на механизми

По отношение на увеличението на бюджетните заплати Манолов изрази скептицизъм, че отпуснатите 5% могат реално да доведат до 5-процентно повишение на доходите, като посочи системни дефекти в начина на разпределение на средствата. Той постави въпроса защо определени сектори, като столичния градски транспорт, получават финансиране, а за други няма яснота.

Синдикалният лидер призна, че служебното правителство би могло да влияе върху доходите, но според него подобни решения изискват смелост и отдаденост, които не се забелязват. В същото време цените вече са достигнали равнища, съпоставими с други държави, докато ръстът на заплатите изостава, което според него неминуемо ще създава социално напрежение. По темата за еврото той заяви, че поскъпването е било очаквано, но държавата не разполага с реални механизми за противодействие.

Пенсионната реформа под въпрос

Манолов отправи критики и към промените в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат създаването на т.нар. мултифондове. Основният му аргумент е липсата на доброволност за участниците, както и повишеният риск, свързан с обещаваната по-висока доходност. Той посочи, че синдикатът е направил 77 предложения по законопроекта, но нито едно не е било прието.

Сред исканията на КТ „Подкрепа“ е и задължението управителите на частни пенсионни фондове да декларират доходите си пред КПКОНПИ, за да се гарантира прозрачност. По думите му липсата на отчетност поражда съмнения.

Спорните сметки за ток

Относно сигналите за по-високи сметки за електроенергия Манолов заяви, че ако има надвзети суми, те трябва да бъдат върнати. Той обаче постави въпроса как ще бъде установен точният размер на евентуалното надписване и кой носи отговорност. Според него формално това не е работа нито на КЕВР, нито на министъра, което отново поставя институционален въпрос за контрола.

Като възможно обяснение за високите сметки той посочи тезата за по-ниско напрежение в мрежата, което водело до по-бързо отчитане от електромерите. Манолов изрази съмнение дали ще бъде въведен реален ред в тази сфера и предупреди, че липсата на яснота само засилва общественото напрежение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com