Високо напрежение за минималната заплата. Кабинетът "Радев" с решение
Тристранката не постигна консенсус, министрите казват финалната сума
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Тристранката не постигна консенсус, министрите казват финалната сума
Синдикатите предупреждават за отнемане на работнически права, а бизнесът твърди, че промяната ще ограничи сивата икономика
КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за промени в проектобюджета за 2026 г. преди заседанието Тристранката
Синдикати и бизнес се разминаха в оценките за новата бюджетна рамка на страната
максималният осигурителен доход трябва да се премахне
„Балансът отдавна е нарушен и е време да бъде възстановен“, смята Боян Митракиев
КТ „Подкрепа“ е в готовност за натиск, ако разговорите за заплати, осигуровки и права продължат през медиите
От улицата до изкуствения интелект - демонстрация на сила и нови посоки за работещите
Учители искат санкции за родители, връщане на реда и нова ценностна основа
КТ „Подкрепа“ настоява за директна помощ, защита на работни места и фонд за кризи заради растящите цени
КТ "Подкрепа" би аларма със специално становище
Димитър Манолов алармира за неумение, фанатизъм и риск от нови финансови грешки
Синдикатът навършва 37 години с нерешени битки за заплати, пенсии и бюджет
Синдикатите излязоха със специални становища, искат повече пари
Осигурителната система, която работи на солидарен принцип, ще продължи да трупа устойчиво нарастващи дефицити
Какво се случи след ареста му
Настояват минималният осигурителен доход да е равен на минималната заплата
Каза може ли държавата да се намеси
Синдикатите режат своеволие на частните фондове
Работодателите се компенсират от държавата, а работниците кога, пита Атанас Кацарчев