Синдикатите заплашват с протести заради бюджета

Профсъюзите са готови за протести, ако разговорът за бюджета, заплатите и осигуровките продължи без реален диалог с тях. Това предупреди лидерът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в интервю за БНР, като заяви, че организацията му също е в готовност за действия след предупреждението на президента на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му синдикатите все още нямат „нишан“ от финансовия министър за обсъждане на бюджета. Манолов остро критикува начина, по който управляващите според него подхвърлят идеи през медиите, вместо да водят предварителен разговор със социалните партньори.

Протестната готовност вече е заявена

Манолов потвърди, че КТ „Подкрепа“ има готовност за протести. Той обясни, че в синдикалните среди вече има сериозно напрежение и различни степени на радикална нагласа.

„Със сигурност и нашият е готов. Някои колегите са радикално настроени, другите са по-малко радикално настроени, но пак са настроени. Имахме среща онзи ден“, каза синдикалният лидер.

Предупреждението идва на фона на очакванията за бюджет 2026 г., разговорите за дефицита и възможната процедура от Европейската комисия срещу България. Според Манолов обаче ключовият проблем е липсата на навременен и ясен диалог.

„Нямаме нишан“ от финансовия министър

Лидерът на КТ „Подкрепа“ заяви, че синдикатите все още не са поканени на реално обсъждане с финансовия министър. Според него рискът е Националният съвет за тристранно сътрудничество да бъде свикан формално, а синдикатите да получат огромен пакет документи в последния момент.

„Ще свикат НСТС, ще ни предложат 3 пръста хартия, която трябва да сме прочели“, каза Манолов.

Той подчерта, че има дълъг опит в подобни процедури, но за първи път вижда подобна ситуация при толкова силно парламентарно мнозинство.

„За първи път имаме такова абсолютно мнозинство, а знаете, че имам дълъг опит в тези неща, видял съм какво ли не. Виждам, че има хора, които ходят два пръста над земята, застават в героични пози, което е лош съветник. Това по-скоро трябва да ги плаши, а не да ги насърчава“, заяви той.

Държавните служители като удобна мишена

Манолов реагира остро и на темата за държавните служители и осигуровките. Той заяви, че държавните служители отдавна си плащат осигуровките, като вносител е държавата, но разговорът не може да бъде воден едностранно.

По думите му трябва да се каже и другата част - държавните служители нямат право на втори трудов договор, граждански договор, стопанска дейност, бонуси, ваучери и колективен трудов договор.

„Като ще я караме така, махаме едното и ограниченията и държавните служители стават като всички други граждани и спираме да ги гледаме. Това непременно ще му се припомни на министъра“, заяви Манолов.

Той постави темата като част от по-голям разговор за права, ограничения и справедливост, а не само като бюджетен ред или техническо перо.

КТД, заплати и формулата за минималната работна заплата

Синдикалистът припомни, че в Директивата за заплатите има текстове и за колективното трудово договаряне. Според него рамката на колективното трудово договаряне (КТД) търпи сериозни критики, а забраната държавните служители да сключват колективни трудови договори е ограничение, което трябва да се обсъди.

„Рамката на КТД търпи страшно много критики, искаме в тази процедура да уредим и тези въпроси - на държавните служители им е забранено да сключват КТД, което е едно ограничение пред тях“, каза Манолов.

Той допълни, че има „малко радикален възглед“ по темата и го формулира така:

„Дайте да отменим Закона за уреждане на Колективните трудови спорове и да ги уреждаме като в джунглата.“

Манолов коментира и минималната работна заплата. По думите му проблемът е, че все още не е намерена формулата за МРЗ и средната работна заплата, а виждането на КТ „Подкрепа“ е минималната да не бъде по-малко от 55 процента от средната.

Осигурителните прагове и „узаконените измами“

Лидерът на КТ „Подкрепа“ атакува и максималните осигурителни прагове, които определи като парадоксални. Според него законът казва, че работодателят трябва да осигурява работника върху реалната работна заплата, но на практика са въведени ограничения, които позволяват част от дохода да остава извън пълното осигуряване.

„Работодателят осигурява работника на истинската работна заплата, но ние узаконихме измамите - можеш да лъжеш до толкова“, каза Манолов.

Той посочи, че над 80 процента от осигурителните прагове са на нивото на текущата работна заплата. Като пример за странността на ситуацията Манолов спомена и темата за особения управител на Лукойл, като отбеляза, че огромната част от българските граждани трябва да се осигуряват върху целия си доход, докато за други това не важи в пълен размер.

„Огромната част от българските граждани трябва да се осигуряват на целия доход, а на една част е позволено на част от дохода си и в тази група влизат депутатите. И това прави този разговор още по-странен и еклектичен. Вече се разколебах във вярата си в демокрацията“, заяви Манолов.

Диалог през медиите вместо срещи

Манолов заяви, че синдикатите всеки ден научават различни неща от финансовия министър, но не чрез срещи или разговори, а през медиите.

„Нито сме се срещали, нито сме говорили, информираме се през вас - медиите“, каза той.

Според него това не е нова практика в политиката - управляващите често подхвърлят идеи публично, изчакват реакциите и понякога се коригират. Но в ситуация на бюджет, възможна процедура за свръхдефицит, напрежение около доходите и заявена протестна готовност подобен подход може да изостри конфликта още преди официалните преговори да са започнали.

