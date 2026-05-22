Опасност! Готвят протести заради удара по чиновниците

КТ „Подкрепа“ предупреди за растящо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за протести, ако идеите на управляващите за административна реформа се сведат до механично орязване на разходи. Вицепрезидентът на синдиката Йоанис Партениотис заяви пред БНР, че организацията гледа „с дълбоки резерви и несъгласие“ на заявените мерки.

Основното притеснение е намерението за 10% намаляване на фонд „Работна заплата“ в публичната администрация. Според синдиката подобен подход може да задълбочи социалното напрежение на фона на поскъпването и усещането за обедняване.

Заплахата от протести вече е на масата

Партениотис предупреди, че ако ценовият шок не бъде овладян в следващите 3-4 месеца, есента може да донесе протестна вълна. По думите му работещите вече усещат натиск, а компенсациите изостават от реалното поскъпване. „Настояваме да бъдат заложени превантивни мерки в бюджета и допълнително подсигуряване на средства за овладяване на тази инфлация, за да спрем тенденцията работещите хора в България да плащат сметката“, заяви той.

Какво ще стане с държавните служители

Най-големият страх на синдиката е, че реформата може да тръгне с общо число, а не с реална оценка къде има излишни структури и къде администрацията е недофинансирана. „Самият факт, че се посочват такива кръгли числа - 10, поставя под въпрос доколко такава мярка ще бъде ефективна. Механичното намаляване, според нас, няма да сработи“, каза Партениотис. Той настоя, че преди решения за фонд „Работна заплата“ трябва да има подробен анализ на цялата публична администрация.

Незаетите бройки не са само резерв за рязане

От КТ „Подкрепа“ признават, че в администрацията има свободни щатове, но според тях причината често не е раздута структура, а ниско заплащане. Партениотис подчерта, че много от тези места остават незаети, защото условията не привличат хора. „Много внимателно трябва да пипаме в тази сфера“, предупреди той и оспори внушението, че типичната публична администрация е огромна маса от 600-700 хил. души.

Големи разлики в заплатите

Синдикатът настоява, че проблемът не е само в размера на разходите, а и в неравномерното им разпределение. Партениотис посочи, че в публичната администрация има сериозен дисбаланс във възнагражденията, като част от служителите получават много ниски доходи, а други - значително по-високи. Според него някои чиновници вземат дори повече от президента на републиката, което прави темата още по-чувствителна.

Бюджетът не може да се крепи само на съкращения

Партениотис критикува Министерството на финансите, че залага основно мерки в разходната част на бюджета. Според КТ „Подкрепа“ трябва да се търсят и приходи, включително чрез прогресивно подоходно облагане и освобождаване на минималната работна заплата от данък общ доход. Синдикатът смята, че управляващите са получили силна подкрепа, но и големи очаквания - най-вече за овладяване на цените.

Петте процента вече не стигат

Партениотис коментира и увеличението на бюджетните заплати с 5% от началото на годината, като уточни, че то е било свързано с прогнозната инфлация. Според него обаче реалното поскъпване вече е изяло тази компенсация. „5-те процента, които бяха от началото на годината, отдавна са изядени от инфлацията“, заяви вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“, като настоя за по-висок процент на компенсиране.

